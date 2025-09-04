ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Желязков за полета на Урсула фон дер Лайен: Няма данни за заглушаване на сигнала на самолета
"За GPS сигналите на земята не са констатирани смущения или спуфинг в района на летище Пловдив, възможността за индикация на неправилното приемане на сигнал може да се изрази след проверка на записите на полетните данни от въздухоплавателното средство. От разговора между командира на полета и екипажа няма данни за притеснения относно полета. Дискусията между командира и кулата е била по отношение на как да се извърши кацане", обясни Росен Желязков.
"Транспондерът на самолета е излъчвал постоянно и с добро качество на сигнала, няма данни за заглушаване", обясни той.
"Подобни случай не се класифицират като инциденти", уточни премиерът.
"Системите на самолета са били в изправност и машината е била водена постоянно от РВД. Към ДАНС не е постъпвал сигнал за заглушаване на сигнала на летището в Пловдив", каза още Желязков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Очакват ни екстремни бури с разрушителен ефект, експерт призова д...
09:17 / 04.09.2025
Бабата на обвинения за дерайлиралия трамвай: Добро дете е! Още не...
09:19 / 04.09.2025
Светослав от Крайници, който срещна леопарда: Замръзнах, въобще н...
09:21 / 04.09.2025
Цитиридис: Звучи като промоция в "Кауфланд" – убиваш и излизаш от...
08:48 / 04.09.2025
Рекорден интерес към Пампорово
08:24 / 04.09.2025
Температурите тръгват надолу
07:59 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Жега и дъжд до часове
13:10 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
14:29 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS