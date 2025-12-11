© Булфото Министър-председателят Росен Желязков депозира оставката на ръководения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание, съобщиха от правителствената пресслужба.



Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет.



Припомняме, че преди гласуването на вота на недоверие премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка.



Шестият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" беше неуспешен. В пленарната зала "За" гласуваха 106 депутати, 0 - "против" и 0 - "въздържал се".