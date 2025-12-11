ЗАРЕЖДАНЕ...
|Желязков депозира оставката
Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет.
Припомняме, че преди гласуването на вота на недоверие премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка.
Шестият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" беше неуспешен. В пленарната зала "За" гласуваха 106 депутати, 0 - "против" и 0 - "въздържал се".
