|Желязков: Нека президентът да коментира активните си действия
Министър-председателят заяви още, че е необходимо колкото се може по-скоро да има стабилно редовно управление и да бъде приет бюджет, гарантиращ изпълнението на всички политики.
Желязков изтъкна, че един редовен бюджет дава възможност за повече гъвкавост, както и ясна посока по отношение на приходната част и на социалните плащания. Това е нещо, което един преходен бюджет, какъвто е така нареченият удължителен, не може да осигури, посочи министър-председателят.
В отговор на журналистически въпрос Желязков беше категоричен, че няма притеснения относно приемането на еврото и изтъкна приетата нормативна база и създадената организация по плавния преход към единната европейска валута.
На въпрос от страна на медиите по темата за замразените руски активи, премиерът Росен Желязков отбеляза, че предстои да се обсъжда как ще изглежда регламентът и акцентира върху необходимата правна сигурност. Нашата позиция винаги е била принципна в подкрепа суверенитета на Украйна, в това число и възможностите за финансиране на всичко, което е свързано с постигането на траен и справедлив мир, както и за възстановяването на Украйна, припомни Желязков.
Министър-председателят беше категоричен, че позицията на България ще бъде синхронизирана с европейските държави. Нашата позиция ще бъде с оглед на голямата цел, която се преследва - установяването на траен и справедлив мир, запазването на суверенитета на Украйна и нейното възстановяване, посочи Желязков.
В Брюксел днес министър-председателят Росен Желязков участва в Срещата на върха ЕС-Западни Балкани. Ние нерешени двустранни въпроси с Република Северна Македония нямаме, не водим никакви спорове с Република Северна Македония по въпроси, които са свързани с т.нар. компромис от юли месец 2022 г., категоричен беше премиерът. Желязков изтъкна, че това е общоевропейска позиция. Нашата позиция като страна член е - всяка страна кандидат за член на Европейския съюз, на базата на собствените си заслуги да бъде оценявана за напредъка си от Съюза, а не от отделна страна член, добави още премиерът Росен Желязков.
