ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Желязков: Нека президентът да коментира активните си действия
Автор: Десислава Томева 20:31Коментари (0)172
©
С приемането на удължителен бюджет правителството ясно показа, че няма ангажимент да изпълнява политики, за които няма подкрепа в парламента. Очевидно е вече, че отиваме на избори. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Брюксел. Попитан от медиите дали очаква президентът Радев да излезе със своя партия, Желязков посочи: нека президентът да коментира активните си действия, а не останалите, пасивните действия.

Министър-председателят заяви още, че е необходимо колкото се може по-скоро да има стабилно редовно управление и да  бъде приет бюджет, гарантиращ изпълнението на всички политики.

Желязков изтъкна, че един редовен бюджет дава възможност за повече гъвкавост, както и ясна посока по отношение на приходната част и на социалните плащания. Това е нещо, което един преходен бюджет, какъвто е така нареченият удължителен, не може да осигури, посочи министър-председателят.

В отговор на журналистически въпрос Желязков беше категоричен, че няма притеснения относно приемането на еврото и изтъкна приетата нормативна база и създадената организация по плавния преход към единната европейска валута.

На въпрос от страна на медиите по темата за замразените руски активи, премиерът Росен Желязков отбеляза, че предстои да се обсъжда как ще изглежда регламентът и акцентира върху необходимата правна сигурност. Нашата позиция винаги е била принципна в подкрепа суверенитета на Украйна, в това число и възможностите за финансиране на всичко, което е свързано с постигането на траен и справедлив мир, както и за възстановяването на Украйна, припомни Желязков.

Министър-председателят беше категоричен, че позицията на България ще бъде синхронизирана с европейските държави. Нашата позиция ще бъде с оглед на голямата цел, която се преследва - установяването на траен и справедлив мир, запазването на суверенитета на Украйна и нейното възстановяване, посочи Желязков.

В Брюксел днес министър-председателят Росен Желязков участва в Срещата на върха ЕС-Западни Балкани.  Ние нерешени двустранни въпроси с Република Северна Македония нямаме, не водим никакви спорове с Република Северна Македония по въпроси, които са свързани с т.нар. компромис от юли месец 2022 г., категоричен беше премиерът. Желязков изтъкна, че това е общоевропейска позиция. Нашата позиция като страна член е - всяка страна кандидат за член на Европейския съюз, на базата на собствените си заслуги да бъде оценявана за напредъка си от Съюза, а не от отделна страна член, добави още премиерът Росен Желязков.


Още по темата: общо новини по темата: 61
17.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Спешна среща в АПИ по въпроса с Околовръстното на Пловдив
19:34 / 17.12.2025
Задържаният директор: Аз не съм слагал камери в тоалетните
19:38 / 17.12.2025
Паргов за оставките в БСП и бъдеща партия на Радев: Трудно се гов...
19:13 / 17.12.2025
Благомир Коцев: Пламенка Димитрова 16 години подред е печелила ед...
19:03 / 17.12.2025
Народните представители приеха удължителния закон за бюджета 
17:14 / 17.12.2025
"ДПС - Ново Начало": Автомобилът на Пеевски не е на НСО, охранява...
16:26 / 17.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Гала: Аз знам, но няма да кажа
Гала: Аз знам, но няма да кажа
16:23 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Семейство загина на Околовръстното на Пловдив
Задържаха директора на 138. "Проф. Васил Златарски“ в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: