Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй" е двигател на националната енергийна сигурност
Автор: Емануела Вилизарова 18:34Коментари (0)82
©
Задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, устойчивост чрез диверсификация и засилване на ролята на страната ни като регионален енергиен център - това бяха темите на фокус в панел "Енергетика“, състоял се в рамките на Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ. Заседанието е продължение на състоялата се в понеделник среща със заместник помощник държавния секретар Кристофър Смит, по време на която министърът на енергетиката Жечо Станков очерта основните акценти в енергийното сътрудничество между България и САЩ.

Министър Станков насочи вниманието върху проектите, които оформят новата архитектура на българската енергетика. Акцент той постави върху изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй“ като двигател на националната енергийна сигурност. В рамките на дискусията беше подчертан и същественият напредък в диверсификацията, включително ролята на доставките на втечнен природен газ от САЩ, които укрепват устойчивостта на системата. Сред акцентите бе и проектът за Вертикалния газов коридор, разширяващ регионалната свързаност и осигуряващ допълнителни маршрути за доставка. Българският енергиен министър обърна внимание на развитието на балансиращите мощности чрез нови ПАВЕЦ, които имат ключова роля в управлението на електроенергийната система. В контекста на иновациите в сектора представи перспективите за развитие у нас на малките модулни реактори, възможностите за изграждане на дейта центрове и извършваните по силата на Меморандум между БЕХ и Университета на Северна Дакота сондажи с оглед анализ на потенциала за извличане на редкоземни елементи от лигнитните ни въглища.

Заместник помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит подчерта първостепенното значение на енергетиката за стратегическото партньорство между двете държави. Страните потвърдиха отличното сътрудничество в сектора, което подкрепя дългосрочната енергийна сигурност, насърчава иновациите и създава значими икономически възможности.


