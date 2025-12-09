ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй" е двигател на националната енергийна сигурност
Министър Станков насочи вниманието върху проектите, които оформят новата архитектура на българската енергетика. Акцент той постави върху изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй“ като двигател на националната енергийна сигурност. В рамките на дискусията беше подчертан и същественият напредък в диверсификацията, включително ролята на доставките на втечнен природен газ от САЩ, които укрепват устойчивостта на системата. Сред акцентите бе и проектът за Вертикалния газов коридор, разширяващ регионалната свързаност и осигуряващ допълнителни маршрути за доставка. Българският енергиен министър обърна внимание на развитието на балансиращите мощности чрез нови ПАВЕЦ, които имат ключова роля в управлението на електроенергийната система. В контекста на иновациите в сектора представи перспективите за развитие у нас на малките модулни реактори, възможностите за изграждане на дейта центрове и извършваните по силата на Меморандум между БЕХ и Университета на Северна Дакота сондажи с оглед анализ на потенциала за извличане на редкоземни елементи от лигнитните ни въглища.
Заместник помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит подчерта първостепенното значение на енергетиката за стратегическото партньорство между двете държави. Страните потвърдиха отличното сътрудничество в сектора, което подкрепя дългосрочната енергийна сигурност, насърчава иновациите и създава значими икономически възможности.
