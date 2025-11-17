Земетресение в Южна България от 3.7 по Рихтер!

© Земетресение с магнитуд 3.7 по Рихтер беше регистрирано в Югозападна България днес в 16:48 часа днес. По данни на Евро-средиземноморски сеизмологичен център трусът е бил с дълбочина 5 км.



Епицентърът е на 16 км югозападно от Благоевград и около 92 км южно от София. Засега няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети