Земетресение в Южна България
Това е станало днес в 17:31 ч. Според данните на Националния институт по геофизика, геодезия и георгафия епицентърът е на 9,5 км на югозапад от град Хасково и на 202 км от София.
Трусът е бил на дълбочина от 13 километра под земната повърхност. Не се съобщава земетресението да е било усетено от хората в района.
