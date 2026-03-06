Земетресение с магнитуд 2,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Южна България.Това е станало днес в 17:31 ч. Според данните на Националния институт по геофизика, геодезия и георгафия епицентърът е на 9,5 км на югозапад от град Хасково и на 202 км от София.Трусът е бил на дълбочина от 13 километра под земната повърхност. Не се съобщава земетресението да е било усетено от хората в района.