Земетресение в Турция бе усетено в Бургас

© Земетресение с магнитуд от 5 по Рихтер разлюля Турция малко около 14:55 ч. българско време днес. По първоначални данни то е в района на западна Турция – близо до град Чорлу.



Читатели на Burgs24.bg съобщават, че е усетено и в Бургас.