Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32
35-годишният Пламен Тафраджийски, който се занимава с фамилно земеделие от 2007 г., е изправен пред тежък избор – да приеме загуба или да остави реколтата си да изгние под снега. Под снежната покривка в момента стоят 24 декара със зеле, които земеделецът решава да не продава на посредници заради икономическа неизгодност.

"Големите вериги и борсите дават 20 стотинки без ДДС – или 24 стотинки с ДДС. След като се платят надниците на работниците и амортизацията на техниката, всичко излиза на загуба. Единствено печелят борсите и прекупвачите“, обяснява Пламен пред NOVA.

Сушата е ударила и реколтата от царевица, но в случая именно ниските изкупни цени принуждават земеделеца да вземе необичайно решение – да подари зелето на всеки, който желае да си го набере сам. Резултатът обаче е разочароващ:

"Минимум 50 тона останаха на полето. Никой не иска да дойде да си вземе – дори за животни или за лична консумация, а на зелето нищо му няма. Въпреки обявата, че е безплатно, хората са взели максимум 500 килограма“, казва Пламен.

На въпроса дали му е жал за труда, той само вдига рамене – признава, че няма друг избор.

Всеки, който иска да вземе българско зеле, има още само седмица за това. След това Пламен ще влезе с трактора в нивата, за да зарие реколтата като "зелено наторяване“.

