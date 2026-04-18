Цената на малката потребителска кошница, включваща 21 основни стоки, е нараснала с 2% само за месец, отчитат икономисти. Абсолютен рекордьор по поскъпване са доматите, чиято цена е скочила с близо 62% за последната година и половина.

Парадоксът при краставиците: Производител срещу търговец

Докато доматите бележат пик, ситуацията при краставиците е по-различна, но не по-малко тревожна. Цената им е с 40% по-висока спрямо миналата година. Производителите от пазарджишкото село Мало Конаре, семейство Кабурови, споделят, че излизат от оранжериите на цена от около 1.80 евро (3.50 лв.), но до крайния потребител сумата често се удвоява.

"Имам 1.70 евро разходи и работя за 10 евроцента печалба, докато търговецът на следващия ден печели лев върху лев“, споделя Иван Кабуров. Разходите за торове са скочили с 50%, а енергоносителите и разсадът – с над 20%, което поставя родните фермери под ръба на оцеляването.

Проблемът със "сивия внос“ и спекулата

Според производителите, основната причина за високите цени по щандовете не е в оранжериите, а в нерегламентирания внос от Турция, Гърция и Албания. Десислава Кабурова алармира за порочна практика – вносна стока да се препакетира и продава като "българска“.

"Потребителят не знае какво купува, защото се слагат различни опаковки и се пише 'българско' на чужда продукция“, коментира тя.

Има ли надежда за поевтиняване?

Въпреки натиска от цените на горивата и труда, производителите вярват, че краставиците няма да последват рекордното поскъпване на доматите. Причината е, че българското производство вече излиза на пазара и започва да действа като естествен регулатор на цените.

На пазара в Пазарджик вече се наблюдава лек спад, като краставиците се търгуват между 1.50 и 3 евро. Фермерите призовават държавата за спешни мерки, като изсветляване на сектора и проследяемост на веригата, криминализиране на препакетирането на вносна стока, строг контрол върху търговците по веригата от борсата до дребните магазини, информира Nova.