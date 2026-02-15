ИЗПРАТИ НОВИНА
Затвориха ски зоната в Пампорово заради силния дъжд
Автор: Нели Гергьовска 10:36Коментари (0)0
© Камери Пампорово
Затвориха ски зоната в Пампорово заради силния дъжд, съобщиха за ФОКУС от Планинската спасителна служба в курорта. Духа и силен вятър и това създава опасност за туристите, поясниха от службата.

Припомняме, че днес за област Смолян е обявен оранжев код за интензивни валежи и жълт код за силен вятър. Очакваните количества дъжд около 25-35 mm, като на места могат да достигнат и над 50 mm.


Още по темата: общо новини по темата: 432
15.02.2026 Предупреждение от първа степен за Пловдив
14.02.2026 До часове - дъжд, студ, сняг и силен вятър
13.02.2026 Истинска зима по високите части на Родопите
13.02.2026 Жълт код за Пловдив и още 9 области
12.02.2026 Времето рязко се обръща
12.02.2026 Клашъра: Сметката ми за януари е 156 евро, а за декември - 60 евро
Още новини от Национални новини:
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 ...
08:20 / 15.02.2026
Месни заговезни е!
08:16 / 15.02.2026
Ключова фигура напуска ръководството на ГЕРБ и парламента
21:33 / 14.02.2026
Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петро...
19:05 / 14.02.2026
Черни облаци над България: Жълт и оранжев код за опасно време в н...
18:00 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г....
17:43 / 14.02.2026

Виж още:
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
09:59 / 13.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
