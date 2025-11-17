Защо по-гъвкавите условия на труд за родителите са нож с две остриета?

© Парламентът прие на първо четене родителите на деца до 12-годишна възраст да могат да работят на непълно работно време или от разстояние през лятната ваканция на децата.



Подводните камъни за родителите



"Чисто финансово ще бъде облекчение за родителите, но ще създаде подводни камъни в отношенията и трудности на битово и ежедневно ниво. Не съм сигурна, че това е най-правилното решение. Ако си дадем сметка, че един родител остава вкъщи да работи, за да гледа детето си, това означава, че детето си е вкъщи. Детето ще иска внимание, ще иска да излезе, ще иска да яде и качеството на работа на този човек няма как да не падне", каза експертът по ранно детско развитие Анна Влаева в "България сутрин".



По думите ѝ финансовият проблем е, че таксите за една седмица в частна занималня са колкото половин или една средна заплата.



"Това е прекалено много. Децата са свикнали да искат забавление, следователно родителят ще трябва и в тази роля да влезе. Тогава не е ясно, ако той е на половин работен ден, какво го правим в другата част от деня. Кой го поема?", попита тя риторично.



Родителите ще могат да работят от вкъщи след разрешение



Членът на УС на Българската асоциация за управление на хора и на Българската конфедерация по заетостта Георги Първанов е на мнение, че от гледна точка на демографската ситуация тази промяна е положителна.



"Има предвиден разрешителен режим, съответният служител трябва да поиска да работи дистанционно или да работи на намален работен ден, и работодателят да разреши. Ясно ни е на всички, че за голяма част от бизнесите най-вероятно трудно ще може да се получи такова разрешение. Всеки един бизнес ще решава индивидуално, в моята компания сме изключително толерантни към хората с деца", коментира той в ефира на Bulgaria ON AIR.



Важно е да се уточни, че законопроектът касае само лятната ваканция, а не останалите ваканции.



"Това дълго майчинство, което имаме в България, върши прекрасна работа. Детето до 3 години има нужда от майка си. След 8-годишна възраст има нужда да се среща с колкото се може повече авторитети, които да подлагат различни изисквания. Оставайки си вкъщи с мама, детският мозък ще се "затвори", категорична е Влаева.



Бум на деца, които търсят работа през лятото



Първанов разкри, че за последните няколко години има "бум" на деца под 16 години, които искат да работят през лятната ваканция.



"Причините тук са комплексни - явно семейният бюджет не достига, искат да бъдат ангажирани, искат да бъдат сред хора, искат от по-рано да бъдат самостоятелни. Най-голям е интересът към ресторанти, заведения, а не толкова към офисите", посочи той.



Влаева смята, че проблемът идва от това, че ваканцията е "прекалено дълга".



"Родителите колкото и отпуск да могат да си вземат, ние знаем, че е нормално да отидат на почивка за 5-10 дни. И останалото е едно жонглиране, което хаби не само средства, но и нерви. Бабите вече не се пенсионират на 55 години. Трябва да се помисли и в друга посока, че учебната година не е променяна като срокове от поне 30 години, но ние знаем какво правят европейските държави", каза още тя.



Хибридният вариант на работа е най-добър



Георги Първанов цитира проучване, в което се твърди, че съвременните баби не искат да си гледат внуците, а искат активен начин на живот и да пътуват.



"Дистанционната работа премина през няколко фази - от много голям ентусиазъм в началото до много сериозен спад на продуктивността и резултатите, дори в много компании накараха хората да се върнат насила, или съответните служители да бъдат уволнени. В България в по-мек вариант бяха поканени да се върнат, стигна се до хибриден вариант, който е най-добрият. Аз не мога да работя дистанционно, започвам да се разсейвам, но има колеги, които са по-продуктивни вкъщи", добави гостът.



Анна Влаева поясни, че до 12 години децата вече трябва да са се научили на ред и дисциплина.



"Трябва да е научено да се грижи за дома, да си сготви само. Проблемът е, че и това не се случва. В днешно време те ходят от занималня на занималня и приличат на малки мекотели, които чакат да бъдат обслужени - това са деца на 12 години", изтъкна експертът по ранно детско развитие.



За децата в детска градина най-доброто време за прибиране се оказва 15:30 ч.: "Много често 3-годишно дете седи до 18-18:30 ч., там е само, прекарва с майка си само един час".