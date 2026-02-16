ИЗПРАТИ НОВИНА
Защитата на Бургазлиев: Преекспонира се един случай на ПТП
Автор: Иван Сотиров 15:14Коментари (1)322
© Burgas24.bg
Преекспонира се един случай на ПТП. На нас не ни се предоставя нормална възможност да си работим делото. Въобще няма да обсъждам действията на държавното обвинение до момента - те ще бъдат обект на обсъждане в съдебна фаза. Ние считаме, че по отношение на Никола Бургазлиев се прилага изключително тежка репресия, както с обвинението, което му се повдигна, така и с отказа да събира доказателства в негова полза. Това само по себе си представлява съществено процесуално нарушение. Това каза пред журналисти адвокатът на Никола Бургазлиев Галина Колева, предаде репортер на Burgas24.bg.

Бургазлиев ще обжалва днес определението на Окръжен съд – Бургас от началото на седмицата. Тогава несебърлията поиска изменение на мярката му за неотклонение в по-лека, но съдът потвърди вече взетата спрямо него  "Задържане под стража“.

Никола е обвиняем за тежкия инцидент, при който на 14 август управляваното от него АТВ блъсна петима души на улицата - сред тях три деца. Най-тежко пострада Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт. 4-годишният ѝ син Мартин бе транспортиран с въздушна линейка от Бургас до "Пирогов“ и след дълго лечение излезе от кома, но все още се възстановява.

Какво още каза Колева – вижте в прикаченото видео!



