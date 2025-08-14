ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заради жегите: НКЖИ предприе тази стъпка върху 700 км релсов път
Обработени са главните и приемно-отправните коловози в гарите София Север, Захарна Фабрика, Бургас, Варна, Русе, Горна Оряховица, Димитровград, Карнобат и Свиленград.
Всяко лято за по-голяма безопасност се въвеждат ограничения в скоростта на влаковете, в определени отсечки и при достигане на температура на релсите над 54°C. Високите температури създават риск от загуба на устойчивост на релсовия път (измятане), което може да доведе до прекъсване на движението.
С тази превантивна мярка НКЖИ осигурява по-безопасно движение на влаковете в най-горещите дни от годината Освен това, НКЖИ извършва измервания на температурата на релсите на всеки час, през 40–50 км по цялата мрежа. При необходимост се въвежда намаление на скоростта. Приема се, че максималната температура на релсите е с 20°C по-висока от максималната температура на въздуха. При изграждането на всички нови отсечки НКЖИ използва материали, повишаващи устойчивостта на релсовия път, като самото проектиране е съобразено е климатичните зони и геометрията на трасето.
