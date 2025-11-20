ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започват пледоариите по делото срещу бившия полицай Симона Радева
Според прокуратурата Радева е знаела, че Георги Семерджиев е причинил пътно - транспортното произшествие, след което му е донесла стълба, за да се прибере в дома си, припомня NOVA. Малко след инцидента, тя беше уволнена дисциплинарно от МВР.
До момента Радева не е давала обяснения по делото.
