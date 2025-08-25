ИЗПРАТИ НОВИНА
Започва втора проверка за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг 
Автор: Елиза Дечева 21:05Коментари (0)170
По разпореждане на вътрешният министър  Даниел Митов и със заповед на главен комисар Захари Васков ГД "Национална полиция“ започва втора проверка на действията на полицията и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг на 14 август, при който пострадаха тежко няколко души. 

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите лица. 

Първата проверка относно действията на полицията бе разпоредена от директора на ОД МВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов.

"Фокус" припомня, че едно от пострадалите лица, 4-годишният Марти бе транспортиран с медицински хеликоптер днес до "Пирогов", където ще продължи неговото лечение.


