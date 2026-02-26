Националният борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт ще извърши независимо разследване на причините, довели до инцидента с риболовния кораб ВН 8112 в акваторията на Черно море. Разследването ще започне след предоставяне на всички документи и материали от компетентните институции.Припомняме хронология на събитията и предприетите действия от компетентните органиНа 18 февруари 2026 г. в 11:10 ч. в Морския спасително-координационен център – Варна постъпва сигнал от Брегови център – Варна за загуба на радарна връзка с риболовен кораб ВН 8112, намиращ се в района на Маслен нос.Специализираната система за следене на идентификационните отметки на риболовните кораби (AIS) на ИА "Рибарство и аквакултури“, която е отговорният орган за наблюдение на риболовните кораби в българската акватория, е отчела последна позиция на плавателния съд в 08:37 ч. По данни на Агенцията на борда се намират трима души, а корабът разполага с необходимите аварийно‑спасителни средства.След анализ на данните в системата на Морския спасително-координационен център – Варна е установена последната позиция на кораба – 42°21,31 N/027°54,54. Незабавно след получаване на сигнала е обявен стадий "бедствие“ и е активиран Националният план за търсене и спасяване по море, като всички отговорни институции, предвидени в него, се включват в операцията. Към мястото на инцидента е изпратен моторен спасителен катер на ИА "Морска администрация“, който извършва обход, но поради рязко влошаване на метеорологичните условия в 12:50 ч. преустановява дейностите. Междувременно стартира излъчване на съобщение "PAN-PAN" към всички плавателни съдове в района. В операцията се включва и катер на ГД "Гранична полиция“, който също прекратява действията си в 13:45 ч. поради влошаване на хидрометеорологичните условия. В 13:35 ч. към района се насочва фрегата "Дръзки“ от състава на Военноморските сили.Метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна, със силен вятър, значително вълнение и повишен риск от обледеняване, което не позволява използването на въздухоплавателни средства от състава на Военноморските сили в първия ден на операцията. В 18:05 ч. операцията по търсене и спасяване е преустановена като фрегата "Дръзки“ остава в района и продължава обследването и през нощта.Издирвателните действия по въздух и вода са подновени на следващия ден (19 февруари) с хеликоптер на Военноморските сили и катер на ГД "Гранична полиция“. Изпратено е искане за съдействие към Съвместния морски и авиационен център за търсене и спасяване - Анкара (JRCC). В търсенето на българския бряг участват доброволци и екипи на Гранична полиция, включително и използване на дронове. Доброволци съобщават за наличие на петно в района на изчезването на рибарския кораб. Към посоченото място се отправя катер на ИА "Морска администрация“ за проверка на подадения сигнал, но не е установено наличие на разлив. Междувременно ГД "Аварийно-спасителна дейност“ към ИА "Морска администрация“ изпраща запитване към Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) за предоставянето на сателитни снимки на целия район.На 20 февруари 2026 г., се извършва първият водолазен оглед на мястото от специализиран екип на Военноморските сили, който потвърждава, че корабът е потънал на около 40 метра дълбочина. Огледът е частичен поради замътена вода и подводни течения. Продължава излъчването на съобщение до мореплавателите и комуникацията с JRCC Анкара, които информират, че техните издирвателни действия през последните два дни остават без резултат.Лошото време на 21 февруари 2026 г. не позволява водолазни огледи. От Европейската агенция по морска безопасност съобщават за аномалия в три оптични изображения, а предоставената по-късно снимка не показва обекти във водата. Продължава излъчването на предупреждение "PAN-PAN“ и наблюдението на бреговата ивица от мобилни екипи и в неделния ден.Действията по търсене и спасяване продължават и на 23 февруари (понеделник). От JRCC Анкара е получена информация, че няма данни за изчезналите рибари. След допълнителни подводни обследвания от Военноморските сили е установено, че по корпуса на кораба няма пробойни. Катер на ГД "Гранична полиция“ е обходил района около Царево.На 24 февруари е извършено още едно водолазно обследване на плавателния съд, което също потвърждава заключението, че корпусът на потъналия кораб е цял, без нарушения и следи от удари. Телата на членовете на екипажа не са открити. Всички материали от огледите на компетентните институции ще бъдат предоставени на Националния борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт. След приключването на разследването Бордът ще изготви окончателен доклад, който е публичен.