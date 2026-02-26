ИЗПРАТИ НОВИНА
Потъналият край Маслен нос кораб е открит на 387 метра дълбочина
Автор: Димитър Щерев 11:55Коментари (0)1559
© Varna24.bg
Командирът на Военноморските сили на Република България контраадмирал Кирил Михайлов разкри дали риболовния кораб, потънал край Маслен нос, се е натъкнал на мина, каквито спекулации се породиха тези дни.

Припомняме, че на 18 февруари в 11:10 часа от Бреговия център – Варна постъпва сигнал в Морския спасително-координационен център за загуба на радарна връзка с риболовен кораб ВН 8112, който към този момент се намира в района на Маслен нос. На борда на плавателния съд има трима души. След постъпването на сигнала незабавно е активиран Националният план за търсене и спасяване по море, като всички отговорни институции се включват в операцията.

Към мястото на инцидента е изпратен моторен спасителен катер на ИА "Морска администрация“, който е обходил района, но поради рязко влошаване на метеорологичните условия в 12:50 часа преустановява дейностите и се завръща обратно. В операцията се включва и катер на Гранична полиция, който извършва обследване на района, но преустановява действията си поради лошото време и в 13:45 часа се завръща в базата в Созопол.

Днес в Големия салон на Щаба на Военноморските сили във Варна, командирът на ВМС даде пресконференция, на която разказа участието на военнослужещи от военноморските сили в операцията по търсене, спасяване и обследване на потъналия риболовен кораб BH 8112.

От думите му стана ясно, че корпусът на кораба е цял. Лежи на десен борд на 387 метра дълбочина. Това, че не е констатирана повреда на плавателния съд, към момента сочи, че той не се е натъкнал на мина.

Огледът на тежководолазите показва, че има счупени прозорци, навсякъде има разхвърлян такелаж и друго оборудване. Люковете обаче са изключително малки и през тях във вътрешността на кораба няма как да проникне тежководолаз, става ясно от думите на контраадмирал Михайлов.

Той подчерта, че ВМС само подпомага дейностите по търсене и спасяване. Разследващ орган е Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт към Министерския съвет на България.

Температурата на морската вода е 6 градуса, а при такива условия човешкия организъм може да оцелее само няколко минути. Спасителният плот на рибарския кораб е на мястото си и не е отворен, тоест не е използван, стана ясно още от думите на началника на ВМС.

От началото на годината не са постъпвали сигнали за миннообразни обекти в Българската акватория на Черно море. През миналата година са били 20, като са унищожени и 2 летателни апарати, тип дрон. От началото на военните действия в Украйна са утилизирани 6 мини в акваторията на нашата страна.

Командирът на ВМС изказа съчувствие към близките на изчезналите моряци. "Като моряци ние разбираме техните тревоги“, каза той.


25.02.2026 Дъщерята на капитана на кораба, изчезнал край Маслен нос: Защо се спира търсенето?
23.02.2026 Продължава обследването на потъналия в Черно море риболовен кораб
21.02.2026 ВМС показаха кадри от огледа на потъналия кораб край Маслен нос
18.02.2026 Спират временно издирването на изчезналия риболовен кораб с трима моряци






