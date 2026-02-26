ЗАРЕЖДАНЕ...
|Потъналият край Маслен нос кораб е открит на 387 метра дълбочина
Припомняме, че на 18 февруари в 11:10 часа от Бреговия център – Варна постъпва сигнал в Морския спасително-координационен център за загуба на радарна връзка с риболовен кораб ВН 8112, който към този момент се намира в района на Маслен нос. На борда на плавателния съд има трима души. След постъпването на сигнала незабавно е активиран Националният план за търсене и спасяване по море, като всички отговорни институции се включват в операцията.
Към мястото на инцидента е изпратен моторен спасителен катер на ИА "Морска администрация“, който е обходил района, но поради рязко влошаване на метеорологичните условия в 12:50 часа преустановява дейностите и се завръща обратно. В операцията се включва и катер на Гранична полиция, който извършва обследване на района, но преустановява действията си поради лошото време и в 13:45 часа се завръща в базата в Созопол.
Днес в Големия салон на Щаба на Военноморските сили във Варна, командирът на ВМС даде пресконференция, на която разказа участието на военнослужещи от военноморските сили в операцията по търсене, спасяване и обследване на потъналия риболовен кораб BH 8112.
От думите му стана ясно, че корпусът на кораба е цял. Лежи на десен борд на 387 метра дълбочина. Това, че не е констатирана повреда на плавателния съд, към момента сочи, че той не се е натъкнал на мина.
Огледът на тежководолазите показва, че има счупени прозорци, навсякъде има разхвърлян такелаж и друго оборудване. Люковете обаче са изключително малки и през тях във вътрешността на кораба няма как да проникне тежководолаз, става ясно от думите на контраадмирал Михайлов.
Той подчерта, че ВМС само подпомага дейностите по търсене и спасяване. Разследващ орган е Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт към Министерския съвет на България.
Температурата на морската вода е 6 градуса, а при такива условия човешкия организъм може да оцелее само няколко минути. Спасителният плот на рибарския кораб е на мястото си и не е отворен, тоест не е използван, стана ясно още от думите на началника на ВМС.
От началото на годината не са постъпвали сигнали за миннообразни обекти в Българската акватория на Черно море. През миналата година са били 20, като са унищожени и 2 летателни апарати, тип дрон. От началото на военните действия в Украйна са утилизирани 6 мини в акваторията на нашата страна.
Командирът на ВМС изказа съчувствие към близките на изчезналите моряци. "Като моряци ние разбираме техните тревоги“, каза той.
