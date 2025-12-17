© Започнаха консултациите при президента Румен Радев с ИТН.



На "Дондуков" 2 пристигнаха председателят на парламентарната група Тошко Йорданов и депутатите Станислав Балабанов, Павела Митова, Драгомир Петров и Александър Вълчев.



"Напълно осъзнавам факта, че в момента българският парламент е много по-интересно място от консултациите, така че истински оценявам това, че вие сте тук и в една сложна ситуация, тъй като вие сте управление в оставка и като такова сте длъжни да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управлението до идването на служебно правителство, ако стигнем дотам. В същото време мислите за вашата следваща политическа позиция и роля на терена на политическите партии в България", заяви държавният глава в налото на срещата.



От своя страна Тошко Йорданов посочи: "Днес в парламента ще се гласува, надяваме се на две четения, само удължителният бюджет" и допълни: "Това, което направихме ние като папламентарна група, гласувайки като точка да влезе старият бюджет, беше да стане ясно на всички български граждани кои са против него, защото ПП-ДБ, използвайки протеста на хората, взеха да бягат от отговорност, тъй като държавата, влизайки с удължителен бюджет, естествено, че е възможно да има проблеми. Този бюджет бе провален от ПП-ДБ и днес просто искахме да стане ясно кой е против".



"В тази политическа ситуация, която се получи, не е разумно да се търси ново преконфигуриране", категоричен е той.