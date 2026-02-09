ИЗПРАТИ НОВИНА
Заменят лева и стотинката в учебниците с евро
Автор: Илиана Пенова 17:26
© Facebook
Една от най-големите издателски групи на учебници- "Просвета“ внесе за одобрение в Министерството на образованието и науката нови учебници и учебни комплекти, по които ще се преподава от следващата учебна 2026/2027 година.

Промените са свързани с въвеждането на еврото – навсякъде в съдържанието левът и стотинката са заменени съответно с евро и евроцент.

По математика и география и икономика за 5. и 6. клас има нова учебна програма и учебниците са изцяло преработени в съответствие с актуалните изисквания на МОН. Паралелно с това е отразена и промяната на валутата във всички текстове, примери и задачи.

Учебниците са по следните предмети и класове:

ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП:

математика - 1. и 2. клас;

технологии и предприемачество – 1. и 2. клас.

ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

математика – 5. и 6. клас;

география и икономика – 5. и 6. клас;

технологии и предприемачество – 5. и 6. клас;

компютърно моделиране и информационни технологии – 7. клас.


Статистика: