|Заменят лева и стотинката в учебниците с евро
Промените са свързани с въвеждането на еврото – навсякъде в съдържанието левът и стотинката са заменени съответно с евро и евроцент.
По математика и география и икономика за 5. и 6. клас има нова учебна програма и учебниците са изцяло преработени в съответствие с актуалните изисквания на МОН. Паралелно с това е отразена и промяната на валутата във всички текстове, примери и задачи.
Учебниците са по следните предмети и класове:
ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП:
математика - 1. и 2. клас;
технологии и предприемачество – 1. и 2. клас.
ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:
математика – 5. и 6. клас;
география и икономика – 5. и 6. клас;
технологии и предприемачество – 5. и 6. клас;
компютърно моделиране и информационни технологии – 7. клас.
