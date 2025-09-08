ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко
Автор: Цоня Събчева 20:51Коментари (0)281
©
Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко. Редица страни в Северна Европа се опитват да наложат този модел, но за България, както и за цяла Южна Европа, ще бъде доста трудно да бъде наложено да се откажем от парите изобщо. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ финансистът, бивш депутат и член на СИНПИ Пламен Милев.

По думите му контролът вече е факт и даде пример с невъзможността за чужди граждани от ЕС да отварят сметки в търговските банки у нас, което изключително затруднява навлизането на инвестиции в България.

"Масово банките казват, че те са търговски дружества и те си преценяват с кой да работят. Обяснението им е, че дадени компании имат плащане към страни, които попадат в някакъв забранителен банков списък. Това също е и едно ограничение към българския бизнес да се снабдява с евтини суровини,“ обясни той и добави, че у нас с предстоящото въвеждане на еврото се оказва, че банките не са готови да предоставят някои от дигиталните услуги, като директното плащане на комунални услуги чрез системата SEPA.

Доводът, че чрез въвеждането на безкасовите плащания, за да се постави под контрол мафиотските групировки и икономиката под масата, според Милев е неработещ, тъй като досега не се е намерила работеща формула, която 100% да пресече каквато и да е престъпност.

"Това не е начинът,“ каза той и посочи, че банките не гледат с добро око на електронните платформи и използващите ги, най-вече млади представители на поколението Z, които стават нежелан клиент за тях, ако имат чести плащания към такива платформи.

Експертът добави също, че засега в България не работят редица инвестиционни инструменти и е затруднено закупуването им.

"За съжаление, общо взето всичко отива в сферата на научната фантастика при нас. Тази част нито е стимулирана от държавата, нито нещо се прави по този въпрос. Дори да приемаме, че тъй като има банки, които предлагат инвестиционно злато, може да си купите даже тези кюлчета, но обратно няма да ви го изкупят. Просто това си оставя завинаги ваше – един сувенир“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Маноле и Крислово отбелязаха своите традиционни празници за Рожде...
18:45 / 08.09.2025
"Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за у...
18:18 / 08.09.2025
"Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за у...
17:34 / 08.09.2025
След смъртта на Христина от Пловдив, променят обвинението срещу Н...
17:21 / 08.09.2025
ФБР поиска от Apple да отключи телефона на Алексей Петров
16:29 / 08.09.2025
Жестоки задръствания и няколко катастрофи на АМ "Тракия"
16:25 / 08.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Български национален отбор по футбол
Съединението и празник на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: