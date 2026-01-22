ИЗПРАТИ НОВИНА
Зафиров: Последната година БСП показа, че може да управлява
Автор: Елена Николова 13:18
©
Благодаря за подкрепата, която получих от вас на Конгреса. Искам да ви уверя, че не съм отстъпил нито на сантиметър от това, което ви обещах тогава. Това заяви председателят на НС на БСП и БСП – ОЛ Атанас Зафиров на среща с членове и симпатизанти на левицата в Хасково.

По време на срещата той припомни, че един от поетите ангажименти е бил да се положат всички усилия за спасяването на партията. "Намирахме се в много тежко състояние – организационно, финансово с огромни милионни задължения. Имаше риск да загубим всичката наша собственост, която беше ипотекирана в банки заради огромни кредити, задължения към НАП и други институции. Телевизията ни беше фалирала. Вестникът ни беше фалирал. Бяхме в пълна международна изолация на изток и на запад, в пълна вътрешнополитическа изолация. Никой не виждаше в БСП партньор и не искаше да работи с нас. На практика се бяхме скарали с всички“, обясни председателят на БСП.

Не на последно място той посочи и упоритостта партията да е във вечна опозиция, довела я до пета политическа сила и до загуба на близо милион избиратели.

"Последната година БСП показа самочувствие, че може да управлява, да излъчи кадри за най-важните постове в държавата – председател на Народното събрание, вицепремиер, възлови министри, председатели на парламентарни комисии, членове на регулаторни органи“, обясни той.

По думите му е постигнато много в управлението: спасени са близо пет милиарда по Плана за възстановяване и устойчивост, повишени са доходите на много граждани, в инфраструктурата на страната са пуснати проекти, включително и магистрала "Струма", които са били забавени с години. "Всичко това за не повече от 10 месеца, а не за цял управленски мандат. От тези сто точки, с които излязохме на последните парламентарни избори – ние сме изпълнили 36, и то като партия с 19 народни представители. Това са фактите“, категоричен бе той.

Вицепремиерът в оставка подчерта, че всички решения, които са взети за участие в това управление са колективни решения – потвърдени веднъж от Националния съвет и втори път от Конгреса на партията. "Не казвам че са били лесни решенията, не казвам, че в партията не е имало и друго становище. Много добре съм чувал и чувам всички тези становища. Но надделя мнението за участие в съвместното управление“, уточни председателят на лявата коалиция. По думите му целите зад това решение са били две. "Първата беше държавническа, да си спасим държавата от безкрайната спирала от избори, от катаклизмите в икономиката, плачевното състояние на общините и липсата на бюджети, безкрайната несигурност в обществото, от пълната апатия и униние, които водеха до все по-пълна демотивация за гласуване“, допълни Атанас Зафиров.

Според него втората цел е била спасяването на партията, защото смисълът на всяка партия е участие в управлението на страната, с цел реализиране на политическите и идеи ѝ, и изпълнението на поетите към избирателите ангажименти.

Заместник-председателят на БСП Калоян Паргов заяви, че левицата има пред себе си три пътя. "Първият е всеки сам да се оправя в тази ситуация, както може. Вторият е, да отидем на Конгрес със съзнанието, че ще се разделим допълнително, точно преди изборите и ще влошим ситуацията, в която се намираме. Третият е да осъзнаем политическия капитал, с който разполагаме - историята на БСП, лявата коалиция, която имаме и обединението около Илияна Йотова, която предстои да оглави президентската институция. Само обединени можем да преодолеем непреодолимите на пръв поглед препятствия, пред които сме изправени", каза още той.


