© Нова тв По неофициална информация задържаният за убийството в Първомай е познат на семейството. Той е заловен в 13 блок в "Студентски град" в София – общежитие на Техническия университет. До малките часове на нощта там имаше засилено полицейско присъствие. Входът на блока беше обграден от униформени, които допускаха само живеещите вътре.



Полицията и прокуратурата работят по различни версии, като основната е опит за обир. От иззетите видеозаписи в района обаче се вижда младеж с качулка. Това навело разследващите на мисълта, че мотивът за убийството може и да е друг. Заподозреният младеж имал отношения с дъщерята на семейството, която е студентка в Пловдив.



Припомняме, че 44-годишната съпруга на полицай беше открита мъртва от сина си в дома на семейството в ранните часове на вчерашния ден. Тя била намушкана с нож. По време на нападението мъжът на жертвата – Здравко, бил дежурен в Районното управление. Полицията отказва официална информация, но се смята, че Димитрина е открита с прободна рана в областта на шията.



Тя работела като домакин в детската градина в квартала. Всички нейни познати казаха, че била добра жена. "Уникално семейство бяха. Никога не съм имала лошо мнение за нея", казва съседка, цитирана от Нова.



