ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Задържаният за убийството в Първомай е познат на семейството, имал отношения с дъщерята
Полицията и прокуратурата работят по различни версии, като основната е опит за обир. От иззетите видеозаписи в района обаче се вижда младеж с качулка. Това навело разследващите на мисълта, че мотивът за убийството може и да е друг. Заподозреният младеж имал отношения с дъщерята на семейството, която е студентка в Пловдив.
Припомняме, че 44-годишната съпруга на полицай беше открита мъртва от сина си в дома на семейството в ранните часове на вчерашния ден. Тя била намушкана с нож. По време на нападението мъжът на жертвата – Здравко, бил дежурен в Районното управление. Полицията отказва официална информация, но се смята, че Димитрина е открита с прободна рана в областта на шията.
Тя работела като домакин в детската градина в квартала. Всички нейни познати казаха, че била добра жена. "Уникално семейство бяха. Никога не съм имала лошо мнение за нея", казва съседка, цитирана от Нова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Намериха убиеца от Първомай! В "Студентски град" е
21:46 / 18.08.2025
Камион застина перпендикулярно на пътното платно
20:57 / 18.08.2025
Утре ще е пролет, а не лято
20:37 / 18.08.2025
Стана ясна причината за трагедията с детето в Несебър и защо е па...
20:15 / 18.08.2025
Асен Василев: Постната пица се върна като отмъщение
20:02 / 18.08.2025
Черен понеделник, мъж влезе в морето и не излезе жив
19:20 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS