ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Задържаха българин с 2 кг хероин и 1 кг кокаин в Сърбия
Сънародникът ни с инициали В. А. В. е задържан за 48 часа по подозрение за извършване на неразрешено производство и разпространение на наркотични вещества и е предаден на прокуратурата в град Смедерево.
При задържането му са открити 2 000 евро и два мобилни телефона. Наркотиците са открити в ремарке на лека кола.
При операцията са задържани също автомобил "Мерцедес" и ремаркето в което са се намирали наркотиците.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 498
|предишна страница [ 1/83 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Асланов: Радев няма да направи партия до края на президентския ма...
18:35 / 09.01.2026
Владимир Иванов: България се справя по-добре от Хърватия при въве...
17:36 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "бан...
17:24 / 09.01.2026
Орка – единственото куче у нас, обучено да открива фалшиви евроба...
17:22 / 09.01.2026
Отменено е частичното бедствено положение в Крумовград
16:38 / 09.01.2026
Бойко Борисов: Ще върнем мандата!
16:36 / 09.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS