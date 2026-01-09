Задържаха българин с 2 кг хероин и 1 кг кокаин в Сърбия

© Служители на Министерството на вътрешните работи на Сърбия , Дирекция "Криминална полиция“, задържаха български гражданин с 1 килограм кокаин и 2 килограма хероин, предава Informer.



Сънародникът ни с инициали В. А. В. е задържан за 48 часа по подозрение за извършване на неразрешено производство и разпространение на наркотични вещества и е предаден на прокуратурата в град Смедерево.



При задържането му са открити 2 000 евро и два мобилни телефона. Наркотиците са открити в ремарке на лека кола.



При операцията са задържани също автомобил "Мерцедес" и ремаркето в което са се намирали наркотиците.