Задължителни за закупуване ли са стартовите пакети с евромонети?

© В последните седмици все по-често се говори за евромонетите, които вече могат да се купят от БНБ и търговските банки. Те са част от стартовите пакети, които съдържат българската национална страна на монетите и предизвикаха голям интерес сред хората. Важно е да се знае, че тези монети все още не са официално платежно средство – това ще стане едва на 1 януари 2026 година. Дотогава те имат по-скоро колекционерска или информационна стойност.



Много хора ce питат дали е задължително да си купят такъв стартов пакет.



Отговорът е, че тези пакети са предназначени основно за най-нетърпеливите, за тези, които искат предварително да видят и държат в ръцете си бъдещите монети. След 1 януари всички ще могат спокойно да се снабдят както с евромонети, така и с евробанкноти. Няма риск от недостиг и няма причина за тревога – количествата ще бъдат напълно достатъчни за всички.



С други думи, стартовите пакети са по избор, а не задължение. Ако някой иска да се подготви предварително или просто да има спомен от този момент, може да си вземе такъв. Но дори и да не го направи, от следващата година еврото ще бъде напълно достъпно за всички без никакви ограничения или притеснения.