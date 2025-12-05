ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задължителни за закупуване ли са стартовите пакети с евромонети?
Много хора ce питат дали е задължително да си купят такъв стартов пакет.
Отговорът е, че тези пакети са предназначени основно за най-нетърпеливите, за тези, които искат предварително да видят и държат в ръцете си бъдещите монети. След 1 януари всички ще могат спокойно да се снабдят както с евромонети, така и с евробанкноти. Няма риск от недостиг и няма причина за тревога – количествата ще бъдат напълно достатъчни за всички.
С други думи, стартовите пакети са по избор, а не задължение. Ако някой иска да се подготви предварително или просто да има спомен от този момент, може да си вземе такъв. Но дори и да не го направи, от следващата година еврото ще бъде напълно достъпно за всички без никакви ограничения или притеснения.
