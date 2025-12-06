ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задействаха BG Alert и в Царево
Интензивни валежи в района на Странджа и село Изгрев от 130 л. кв. м. предизвикаха локални наводнения:
- с.о. Арапя, наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, пътят за с. Лозенец е проходим;
- към момента е отворен и проходим републиканският път за с. Варвара. За кратко беше затворен, заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии.
- Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец, заради вода идваща от главния път.
Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.
През нощта отново са възможни силни валежи.
Шофирайте внимателно, продължава да се стича вода от горските райони.
Дежурните екипи са на разположение.
Обхождат се язовири и проблемни точки.
