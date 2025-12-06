ЗАРЕЖДАНЕ...
|Последни новини за обстановката в Бургаско
Освен наряда са осигурени три допълнителни полицейски екипа, които обходили съществуващите критични точки. Обилните валежи от дъжд на територията на Районно управление - Царево са започнали около 04:30 ч. днес. Падналото количество валежи е било около 130 литра на кв. м. Това е довело до спиране на движението по републиканския път III-9901 в района на новия завод в Царево и района на местността "Падналите мостове", поради преливане на вода върху пътната настилка, идваща от дерета извън урбанизираните зони на общината и правеща водосбор на високите части на планината.
В Лозенец екип на РУ-Царево беше затворил временно и ул. "Георги Кондолов" в района зад ваканционно селище Лозенец. Там пътят също беше залят от вода, придошла предимно от главния път и останалите пътища и улици в района, тъй като е най-ниска точка. Обходени са всички села и от ранните часове на деня е осъществен контакт с всички кметове и кметски наместници, както и с районната пожарна служба в Царево. Към момента няма разрушена инфраструктура, както и материални щети. В района на къмпинг Арапя е обходено навсякъде, като единствено каравани и бунгала непосредствено до дерето, което преминава покрай къмпинга, са били леко залети. Повечето от обектите там са незаконни и са поставени нерегламентирано в земеделски земи. Системата BG-ALERT е задействана в 14:00 ч. Към момента няма бедстващи хора.
На територията на Община Созопол - отсечката на третокласен път III-7908 от село Зидарово към село Присад до село Димчево бе затворена, поради заливане с вода. Отсечката на общински път от село Извор до разклона за село Зидарово бе отворена да движение, въпреки наводнението, тъй като оттока е бил бърз. Имало е три закъсали леки автомобила, като за извеждането им от рисковата зона е насочен екип на пожарната.
Както Burgas24.bg съобщи около 14:15 ч. дигата на река Изворска, в която се влива река Факийска, се къса и четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор. Няма опасност за останалите къщи и хора. Пътят за Извор засега е отворен. А пътят през Извор за Габър, Зидарово, Вършило е затворен.
Във всички критични зони са разположени полицейски патрули.
