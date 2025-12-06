ЗАРЕЖДАНЕ...
|Къмпинг "Арапя" е под вода
Пътят за с. Лозенец е проходим. Отворен е републиканският път за с. Варвара заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии.
Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец, заради вода идваща от главния път. Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално. Дежурните екипи са на разположение.
