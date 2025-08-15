ИЗПРАТИ НОВИНА
Забравете за непоносимите жеги
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:04
©
През нощта облачността ще намалява и над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Ще е почти тихо, в Източна България с до умерен вятър от север-североизток. Утре ще е предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста облачност. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°. 

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В неделя ще е предимно слънчево, след обяд временни увеличения на облачността ще има над западните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се задържи до умерен от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°.

През първите дни от новата седмица атмосферата над страната ще се лабилизира. Над Западна и Централна България, а във вторник и на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и температурите слабо ще се понижат. В сряда ще преобладава слънчево време, само на отделни места в планинските райони в следобедните часове ще превали и прегърми. През последните два дни от периода ще е слънчево, в следобедните часове - отново горещо. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31° и 36°.


