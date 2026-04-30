За първи път в българската история куче-водач стана част от Народното събрание по време на тържественото откриване на 52-рия парламент. Лабрадорът придружава народния представител от "Прогресивна България“ Иван Янев, за да му помага при придвижването в сградата.

Иван Янев, който е незрящ от ранна детска възраст, влезе в парламента с ясна мисия. През годините той активно работи за подобряване на условията за хората с увреждания у нас, борейки се за по-достъпна среда и възможности за пълноценен живот. Присъствието на неговия четириног помощник в пленарната зала напомня за необходимостта от интеграция на хората със специфични нужди в най-висшите държавни институции, информира Novini.bg.

Той стана народен представител от 24 МИР - София.