"За мен беше чест": Наталия Киселова се оттегли

© Председателят на Народното събрание Наталия Киселова се оттегли от поста. Така започна пленарното заседание.



"В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание и показвам как трябва да се отстъпва с чувство на дълг и отговорност. За мен беше чест", каза Киселова, а речта ѝ беше последвана от аплодисменти.



Веднага след това на председателския пост застана Рая Назарян. Според правилника на Народното събрание народните представители имат 14-дневен срок да гласуват новия председател.



"При предсрочно освобождаване по ал. 1 или 2 нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението при условия и по ред, определени с процедурни правила, приети от Народното събрание. До произвеждането на нов избор за председател на Народното събрание то се председателства от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в последните избори за народни представители", гласи правилника.