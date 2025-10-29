ЗАРЕЖДАНЕ...
|"За мен беше чест": Наталия Киселова се оттегли
"В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание и показвам как трябва да се отстъпва с чувство на дълг и отговорност. За мен беше чест", каза Киселова, а речта ѝ беше последвана от аплодисменти.
Веднага след това на председателския пост застана Рая Назарян. Според правилника на Народното събрание народните представители имат 14-дневен срок да гласуват новия председател.
"При предсрочно освобождаване по ал. 1 или 2 нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението при условия и по ред, определени с процедурни правила, приети от Народното събрание. До произвеждането на нов избор за председател на Народното събрание то се председателства от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в последните избори за народни представители", гласи правилника.
