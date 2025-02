За какво трябва да следят инвеститорите и кои са перспективните акции в началото на 2025 г.?

© Началото на 2025 г. предложи значителна динамика откъм геополитически събития, която неминуемо влияе и на инвестиционните пазари. Регулярният анализ на експертите на платформата за инвестиции Freedom 24 разкрива интересни перспективи и тенденции, представени по-долу.



Какво трябва да очакват инвеститорите на дребно през 2025 г.? Има ли нещо специално, което трябва да следят?



2025 г. обещава да бъде натоварена година за инвеститорите на дребно, тъй като пазарите ще бъдат движени от технологични иновации, регулаторни промени и макроикономически тенденции. За какво да внимавате:



1. Изкуствен интелект (AI): нови фази на приемане



AI индустрията преминава в "нова фаза“ на своето развитие, където фокусът ще бъде върху компаниите, монетизиращи AI. Базираният на AI софтуер и услуги ще бъдат в центъра на вниманието на инвеститорите, предлагайки значителни възможности за растеж. Инвеститорите на дребно трябва да обмислят не само големи компании като Microsoft и Google, но и малки и средни компании, предоставящи високоспециализирани AI решения. Освен това ще е необходима повече енергия за захранване на AI съоръжения и центрове за данни.



2. Стабилизиране на лихвите и растеж на малките и средни фирми



Федералният резерв на САЩ вероятно ще продължи да намалява лихвените проценти, което може да създаде благоприятна среда за малките и средни компании. Тези компании са по-малко изложени на геополитически рискове и често се възползват от по-ниски разходи за заеми. Инвеститорите трябва да проучат фондове или отделни акции на такива компании, особено тези, които активно следват технологични иновации.



3. Макроикономическата несигурност и политиката на Доналд Тръмп



Със завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом инвеститорите трябва да се подготвят за потенциална нестабилност на пазара. Докато по-ниските регулаторни бариери може да са благоприятен фактор за корпоративния сектор, неговите тарифни и имиграционни политики биха могли да създадат инфлационен натиск и да повлияят на международните вериги за доставки.



4. Продължаващ ръст на интереса към ESG инвестиции



Тенденцията към екологично, социално и корпоративно управление остава актуална. Компаниите, съвместими с ESG, могат да покажат устойчиви резултати на фона на потребителското търсене на етични продукти. Инвеститорите на дребно трябва да вземат предвид този аспект, когато избират дългосрочни активи.



5. Криптовалутна регулация и нови възможности



С развитието на законодателството в крипто индустрията, инвеститорите ще могат по-добре да оценят рисковете и перспективите на цифровите активи. Ключов двигател може да бъде институционалното приемане на такива активи, което ще им осигури приток на капитал и стабилност.



Заключение:



2025 г. ще бъде преломен момент за инвеститорите на дребно, представяйки както възможности за значителна възвращаемост, така и предизвикателства, които изискват прецизна стратегия. Успешни инвеститори ще бъдат онези, които се научат не само как да се адаптират към новите икономически и технологични реалности, но и как да се възползват от тях. Внимателната диверсификация, фокусът върху обещаващи сектори като AI и способността за бърза реакция на пазарните промени ще бъдат ключови фактори за успех. Тази година ще даде възможност не просто да съхраним капитала, но и да го създадем, ако инвеститорите съчетаят проницателност, иновативно мислене и смелост в решенията си.



Кои са акциите, които биха могли да се представят добре през 2025 г. и защо?



1. Nvidia (NVDA) – лидерството на Nvidia в AI хардуера и GPU я прави ключов играч в AI революцията. Търсенето на високопроизводителни изчисления в центрове за данни, автономни превозни средства и AI приложения ще продължи да расте, поддържайки приходите. Впечатляващият ръст на приходите на NVIDIA отразява нарастващото търсене на AI технология и ускорени изчислителни решения. Тъй като компаниите все повече внедряват приложения, базирани на изкуствен интелект, NVIDIA е в добра позиция да завладее значителен пазарен дял, което я прави привлекателна инвестиция за онези, които искат да се възползват от тази тенденция. Рекордните приходи от центровете за данни показват, че продуктите на NVIDIA стават съществени за модерните компютърни инфраструктури, особено в приложенията за изкуствен интелект и машинно обучение. Докато компаниите продължават да инвестират в надграждане на своите центрове за данни, за да се справят със сложни работни натоварвания, NVIDIA е готова да спечели значително от тази продължаваща трансформация. С очакванията около предстоящата платформа Blackwell на NVIDIA и продължаващото търсене на нейната Hopper архитектура, компанията възнамерява да запази конкурентното си предимство на пазара на GPU. Тази линия за иновации позиционира NVIDIA благоприятно за устойчив растеж, тъй като е водеща в напредъка на AI.



2. Tesla (TSLA) - Tesla запазва водещата си позиция на пазара на електрически превозни средства (EV) и агресивно разширява бизнеса си със съхранение на енергия. Успехът в намаляването на разходите за производство на батерии и увеличаването на търсенето на чисти технологии ще осигурят дългосрочни перспективи за растеж. Напредъкът на Tesla в технологията за напълно автономно шофиране я позиционира като лидер на пазара на автономни превозни средства. Успешното приемане на FSD може да отвори нови потоци от приходи чрез услуги като robotaxis, които биха могли да осигурят значително по-високи маржове от традиционните продажби на превозни средства.



3. Microsoft (MSFT) - Успехът на облачната платформа Azure и интегрирането на AI в продукти като Office и Teams правят Microsoft важен играч в цифровата трансформация на бизнеса. Стабилният растеж на Microsoft в облачните услуги и AI я позиционира като лидер на тези бързо развиващи се пазари. Тъй като се очаква растежът на Azure да продължи да се ускорява, инвестирането в MSFT позволява на инвеститорите да се възползват от нарастващото приемане на облачни и базирани на AI решения. Разнообразното портфолио на Microsoft от софтуер за продуктивност, игри (включително въздействието от придобиването на Activision) и облачни услуги осигурява устойчивост на пазарни колебания. Тази диверсификация подобрява способността на компанията да генерира периодичен ръст на приходите, което я прави привлекателна опция за инвестиция. Microsoft върна 9 милиарда долара на акционерите под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции през първото тримесечие на фискалната 2025 г., отразявайки нейния ангажимент за връщане на стойност, като същевременно продължава да инвестира в инициативи за растеж. Този фокус върху възвръщаемостта на акционерите, съчетан със силни финансови резултати, позиционира MSFT благоприятно за дългосрочните инвеститори.



4. ASML Holding (ASML) - ASML остава монополист в производството на усъвършенствано литографско (EUV) оборудване, необходимо за производството на полупроводници. Търсенето на полупроводници ще продължи да нараства поради развитието на AI, интернет на нещата и 5G. Доминирането на ASML на пазара на полупроводници я позиционира като уникална възможност за капитализиране на текущия технологичен напредък в производството на чипове. Тъй като глобалното търсене на полупроводници продължава да расте, особено в областта на изкуствения интелект и центровете за данни, ASML вероятно ще остане критичен играч в тази област. Въпреки че краткосрочната перспектива може да изглежда предизвикателна поради по-ниските прогнози за приходите, дългосрочният потенциал за растеж на ASML остава непокътнат. Очакваното възстановяване на разходите за полупроводници и увеличените поръчки за усъвършенствани литографски системи може да доведе до значителен растеж с подобряването на пазарните условия.



5. iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) – С встъпването в длъжност на Тръмп, което потенциално води до по-благоприятна за криптовалута регулаторна среда, IBIT може да се възползва от повишеното доверие на инвеститорите и участието им на пазара на криптовалута. Тъй като настроенията се подобряват и интересът към покупка се увеличава, инвестирането в IBIT може да донесе значителна възвръщаемост. Инвестирането в IBIT позволява на традиционните инвеститори да получат достъп до биткойн без усложненията, свързани с прякото притежаване на криптовалута. Тъй като дигиталните активи се интегрират все повече в основните инвестиционни стратегии, IBIT служи като практично решение за тези, които искат да диверсифицират своите портфейли с експозиция на криптовалута.



6. Serve Robotics Inc. (SERV) е пионерска компания, специализирана в автономни роботи за доставка до врата, проектирани да предоставят решения за доставка с ниски емисии в градска среда. Основана като разклонение на Uber, Serve Robotics се фокусира върху интегрирането на усъвършенствана роботика и технологии за изкуствен интелект за подобряване на ефективността на доставката на последната миля. Тъй като електронната търговия продължава да расте, нараства и търсенето на ефективни решения за доставка на последната миля. Serve Robotics е в добра позиция да се възползва от тази тенденция със своите иновативни роботи за доставка. Инвестицията в SERV позволява на инвеститорите да се включат в разрастващия се пазар за услуги за автономна доставка. Наскоро събраният капитал от 80 милиона долара подобрява финансовата мощ на Serve, позволявайки на компанията да инвестира в технологичен напредък и да разшири оперативните си възможности, без да разчита силно на дългово финансиране. Тази финансова гъвкавост служи за потенциален растеж и разширяване на пазара. С нарастващ акцент върху устойчивостта и намаляването на въглеродния отпечатък, роботите за доставка на Serve с нулеви емисии са добре съобразени с предпочитанията на потребителите за екологични решения. Тъй като градските райони се стремят да възприемат по-екологични логистични опции, предложенията на Serve може да получат по-широко възприемане, което допълнително стимулира растежа на приходите.



7. Enovix Corporation (ENVX) е специализирана в проектирането, разработването и производството на модерни литиево-йонни батерии, с фокус върху технологията на силициевия анод. Основана през 2007 г. и със седалище във Фримонт, Калифорния, Enovix обслужва различни индустрии, включително устройства за носене, устройства за интернет на нещата, смартфони, лаптопи, индустриални приложения и електрически превозни средства. Иновативните решения за батерии на компанията са предназначени да увеличат енергийната плътност и капацитет, като я позиционират благоприятно на растящия пазар на батерии. С нарастващото търсене на високопроизводителни батерии в различни сектори, особено в електрическите превозни средства и потребителската електроника, Enovix е в добра позиция да се възползва от тази тенденция. Иновативната силициева анодна технология на компанията предлага по-висока енергийна плътност от традиционните литиево-йонни батерии, което я прави привлекателна за производителите, които искат да подобрят производителността на продукта. Скорошният отчет за печалбите показва, че Enovix отбелязва напредък към рентабилност и ръст на приходите. Тъй като компанията продължава да мащабира своите операции и да изпълнява съществуващи поръчки, инвеститорите могат да очакват подобрени финансови резултати, което може да има положително въздействие върху представянето на акциите. Споразумение за разработка с утвърден производител на смартфони не само проправя пътя за масово производство, но също така повишава доверието в Enovix на пазара. Успешното сътрудничество с утвърдени играчи в индустрията може да доведе до увеличени продажби и допълнителни партньорства, позиционирайки Enovix като лидер в иновациите на батериите.



8. Sunrun Inc. (RUN) е водещ доставчик на жилищни системи за слънчева енергия в Съединените щати. Основана през 2007 г., компанията проектира, разработва, инсталира и обслужва решения за слънчева енергия, предлагайки на собствениците на жилища достъпен начин за използване на възобновяема енергия. Отдадена на устойчивостта и иновациите, Sunrun се позиционира като ключов играч на разрастващия се соларен пазар. Впечатляващите резултати на Sunrun за третото тримесечие подчертават способността ѝ да расте бързо на конкурентен пазар. Значителното увеличение на инсталирания капацитет за съхранение и високата стойност на абонатите демонстрират ефективния бизнес модел на компанията и потенциала за по-нататъшно разширяване, тъй като повече собственици на жилища преминават към соларни решения. Тъй като информираността на потребителите за изменението на климата се увеличава, търсенето на възобновяеми енергийни източници като слънчева енергия се очаква да нарасне значително. Добре известната марка на Sunrun и обширната клиентска база я позиционират добре за навлизане в този разрастващ се пазар, което я прави привлекателна инвестиционна възможност. Партньорството на Sunrun с Tesla за поддръжка на системи за съхранение на батерии разширява продуктовото ѝ портфолио и укрепва конкурентното ѝ предимство на соларния пазар. Чрез интегрирането на напредналата технология в своите услуги, Sunrun може да повиши удовлетвореността на клиентите и да стимулира по-нататъшното приемане на системи за слънчева енергия.



9. SAP SE (SAP) е глобален лидер в корпоративния софтуер, предоставящ решения, които помагат на компаниите да управляват ефективно операциите, взаимоотношенията с клиентите и веригите за доставки. С фокус върху облачните изчисления и дигиталната трансформация, SAP се ангажира да подобри своите предложения чрез иновации и стратегически инициативи в подкрепа на дългосрочен растеж. Силното представяне на приходите от облачни услуги на SAP отразява продължаващото преминаване към дигитални решения сред предприятията. С амбициозна цел от над 21,5 милиарда евро приходи от облачни услуги до 2025 г., инвеститорите могат да очакват по-нататъшен растеж, тъй като все повече компании приемат облачните предложения на SAP. Това позиционира SAP благоприятно за увеличаване на пазарния дял в бързоразвиващия се облачен изчислителен сектор. Програмата за трансформация на компанията има за цел да рационализира операциите и да подобри рентабилността чрез намаляване на разходите и повишаване на ефективността. Въпреки че това може да доведе до краткосрочни разходи за преструктуриране, очакваните дългосрочни спестявания и оперативни подобрения вероятно ще укрепят финансовите резултати на SAP в бъдеще. Способността на SAP да надхвърли очакванията за приходи и да подобри целите за печалби демонстрира нейната устойчивост в предизвикателни пазарни условия. Прогнозираният ръст на приходите, който сега е 84%, демонстрира стабилен бизнес модел, който може да издържи на икономическите колебания, което я прави привлекателна инвестиция за тези, които търсят стабилност в технологичния сектор.



10. Intel Corporation (INTC) е водещ производител на полупроводници, известен със своите микропроцесори и интегрални схеми. Като ключов играч в технологичния сектор, Intel е изправен пред предизвикателствата на конкуренцията и пазарната динамика, но агресивно следва стратегии за подобряване на своята оперативна ефективност и възвръщане на пазарното лидерство. Ангажиментът на Intel да постигне 10 милиарда долара намаляване на разходите до 2025 г. позиционира компанията да подобри рентабилността в дългосрочен план.



Инвеститорите може да видят промяна във финансовите резултати, когато тези инициативи влязат в сила, което прави Intel привлекателна опция за тези, които търсят стойност в исторически силна компания за полупроводници. Положителните резултати в центровете за данни и AI сегментите подчертават стратегическото насочване на Intel към пазари с високо търсене. Тъй като нуждата от AI инфраструктура нараства, инвестициите на Intel в тази област могат да генерират значителна възвръщаемост, осигурявайки път за растеж на приходите, който компенсира загубите в други сегменти. Въпреки последните загуби и предизвикателства, някои анализатори остават оптимисти за бъдещите перспективи на Intel, като предполагат, че усилията за преструктуриране на компанията могат да доведат до стабилизиране и растеж.



11. NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) е иновативна компания, фокусирана върху разработването на модерни технологии за ядрена енергия, включително микрореактори и решения за преработка на гориво. Ангажирана да предоставя по-чисти и по-ефективни алтернативни енергийни източници, NNE е позиционирана да играе важна роля в променящия се енергиен пейзаж, на фона на нарастващото търсене на енергия на фона на приемането на AI. Компанията напредва в проекти като ZEUS Solid State Storage Reactor и ODIN Low Pressure Salt Reactor, които имат за цел да предложат преносими и надеждни решения за чиста енергия. Тъй като глобалното търсене на решения за чиста енергия продължава да нараства, фокусът на NANO Nuclear върху напредналите ядрени технологии му позволява да се възползва от тази тенденция. Микрореакторите на компанията са проектирани да отговарят на нуждите на пазари с високо енергийно търсене като центрове за данни и промишлени приложения, което ги прави привлекателна инвестиционна възможност. Скорошното придобиване на ключови ядрени технологии не само укрепва продуктовото портфолио на NNE, но също така повишава конкурентното ѝ предимство в сектора на ядрената енергия. Чрез интегрирането на тези модерни технологии, NNE може да ускори сроковете за разработка и да подобри оперативната ефективност. Със значителен набран капитал и силна парична позиция, NNE е в добра позиция да финансира своите инициативи за научноизследователска и развойна дейност, като същевременно се справя с потенциалните предизвикателства на пазара.



