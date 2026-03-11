ЗАРЕЖДАНЕ...
За какво да внимаваме, когато купуваме куче
© razvadnik-realbg.eu
Те нерядко дават грешна или подвеждаща информация на потенциалните купувачи относно изискванията за грижа и документация на животните. А когато и самите купувачи не знаят за какви нарушения да следят, те много лесно могат да станат част от жестока и незаконна дейност, която цели печалба, но не и благосъстоянието на животните.
От фондация "Четири лапи" припомнят част от законовите изисквания, които продавачите и развъдчиците на кучета са длъжни да спазват, но масово пренебрегват. А понякога дори заблуждават купувачите, че не са задължителни.
Развъждане в домашни условия или в незаконни развъдници: без контрол, без регистрация, без гаранции за качествена ветеринарна грижа и хуманно отношение. Липсата на надзор означава лоша среда, болести, а често и тежки последици за животните.
Кученцата биват отделяни прекалено рано от майките си: много от незаконно продаваните кученца са под задължителната минимална възраст от 8 седмици.
Това нарушава нормалното им физическо, емоционално и социално развитие и може да доведе до сериозни поведенчески и здравословни проблеми.
Без поставени задължителни ваксини: кученца, продавани без имунизации, са изложени на животозастрашаващи болести. Липсата на задължителните ваксинации нерядко може да доведе до фатален край на продаваното куче.
Без паспорт и поставен микрочип: освен че прави невъзможно проследяването на продавача, произхода и здравната история на кучетата, продажбата без паспорт и поставен микрочип натоварва неправомерно купувачите с отговорност и допълнителни финансови разходи.
Бъдете информирани и бдителни. И не забравяйте, че зад незаконната търговия с кученца само в България стоят хиляди животни, лишени от грижата и условията на живот, които заслужават.
Още от категорията
/
Корнелия Нинова за поскъпването на горивата: Като нямат капацитет да измислят мерки, да видят какво прави Европа
11.03
Профилът на Ралица Асенова изчезна от facebook часове след публикация за загиналите край Петрохан
10.03
Банки предлгат ипотеки за приятели, няколко души могат заедно да купят жилище и да споделят риска
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Майката на детето на Дечев: Той излъга, че го гледа, бил е в парл...
21:37 / 11.03.2026
Здравният министър: Националният раков план трябва да започне да ...
21:54 / 11.03.2026
Тодор Капитанов, КНСБ: Готови сме за стачки, блокади на градския ...
22:45 / 11.03.2026
Първият египетски лешояд вече е в България
20:33 / 11.03.2026
МВнР: Българите в Ливан незабавно да напуснат страната
19:17 / 11.03.2026
Ръст на гръцките инвестиции в България
20:06 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.