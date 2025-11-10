ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|За 5 години подстрижката скочи 3 пъти
Проверка на businessnovinite в различни ценоразписи от фейсбук страници на салони в София показва, че през 2020 г. дамското подстригване в повечето салони струв около 18 лв., а сешоарът варираше между 22 и 30 лв. според дължината на косата. По данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2023 г. цените в бранша на фризьорството и бръснарството са скочили с 18,8% спрямо миналата 2022 година.
Проверката обаче показва, че цените остават относително стабилни. През 2024 г. справка във фейсбук страница на софийски салон показва, че дамското подстригване е било едва 15 лв., а с измиване – 18 лв.
Какви са цените през 2025 г. ?
– постригване без измиване – 30 лева
– само измиване и изсушаване – 40 лева
– пострижка с измиване и изсушаване - 50 лева
Тоест, само за пет години цената на дамското подстригване е нараснала почти трикратно.
Мъжете също усещат промяната
Мъжките услуги традиционно са по-евтини, но и там има ръст. През 2020 г. мъжкото подстригване струва около 15 лв., а през 2024 – 13 лв. в някои салони (вероятно промоционална цена). Въз основа на общата тенденция за поскъпване в сектора, през 2025 г. цената вероятно вече гравитира около 25–30 лв. в зависимост от мястото и нивото на салона.
Какво стои зад поскъпването?
Причините могат да бъдат много от по-скъпи професионални продукти и изисквания за качество до повишени разходи за наем и ток. Козметичните услуги вече не са просто "подстригване и готово“ – те се превръщат в малък лукс, а клиентите плащат и за преживяването.
Ако през 2020 можеше да си направите пълна дамска прическа за около 30 лв., през 2025 г. това удоволствие струва почти двойно повече. Салоните стават по-модерни, услугите – по-комплексни, а красотата – малко по-скъпа, но и малко по-специална.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Хърватия преживя сериозни промени в своята парична сис...
11:03 / 10.11.2025
36 години от едно от най-значимите събития в новата история на Бъ...
10:31 / 10.11.2025
Диана Русинова: Никога не сме искали рали "Пампорово" да се спре
10:12 / 10.11.2025
Турци масово пазаруват отвъд граница, в Гърция за литър зехтин пл...
09:54 / 10.11.2025
Попариха ни за Нова година
10:15 / 10.11.2025
Военните с антидрон система в Бургас заради рафинерията "Лукойл"
09:26 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS