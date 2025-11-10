За 5 години подстрижката скочи 3 пъти

© В последните пет години цените в салоните за красота в България се променят осезаемо – и ако преди подстригването беше бърз и евтин ритуал, днес то вече е нещо повече – преживяване, което струва значително повече.



Проверка на businessnovinite в различни ценоразписи от фейсбук страници на салони в София показва, че през 2020 г. дамското подстригване в повечето салони струв около 18 лв., а сешоарът варираше между 22 и 30 лв. според дължината на косата. По данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2023 г. цените в бранша на фризьорството и бръснарството са скочили с 18,8% спрямо миналата 2022 година.



Проверката обаче показва, че цените остават относително стабилни. През 2024 г. справка във фейсбук страница на софийски салон показва, че дамското подстригване е било едва 15 лв., а с измиване – 18 лв.



Какви са цените през 2025 г. ?



– постригване без измиване – 30 лева



– само измиване и изсушаване – 40 лева



– пострижка с измиване и изсушаване - 50 лева



Тоест, само за пет години цената на дамското подстригване е нараснала почти трикратно.



Мъжете също усещат промяната



Мъжките услуги традиционно са по-евтини, но и там има ръст. През 2020 г. мъжкото подстригване струва около 15 лв., а през 2024 – 13 лв. в някои салони (вероятно промоционална цена). Въз основа на общата тенденция за поскъпване в сектора, през 2025 г. цената вероятно вече гравитира около 25–30 лв. в зависимост от мястото и нивото на салона.



Какво стои зад поскъпването?



Причините могат да бъдат много от по-скъпи професионални продукти и изисквания за качество до повишени разходи за наем и ток. Козметичните услуги вече не са просто "подстригване и готово“ – те се превръщат в малък лукс, а клиентите плащат и за преживяването.



Ако през 2020 можеше да си направите пълна дамска прическа за около 30 лв., през 2025 г. това удоволствие струва почти двойно повече. Салоните стават по-модерни, услугите – по-комплексни, а красотата – малко по-скъпа, но и малко по-специална.