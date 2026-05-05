Политическите консултации при президента Илияна Йотова преминаха бързо, с формален характер и без поемане на реални управленски ангажименти от партиите, заяви социологът Юрий Асланов по bTV. Според него срещите са послужили по-скоро за отправяне на предизборни послания към избирателите, отколкото за конструктивен диалог за съставяне на кабинет, информира Plovdiv24.bg.

Асланов призова да не се търсят скрити знаци в отсъствието на Румен Радев при консултациите. Той подчерта, че ролите на политическите лидери тепърва ще се избистрят в динамичната обстановка след вота.

В рамките на разговорите политическите сили са се фокусирали върху остри лозунги по теми като съдебната реформа, въвеждането на еврото, санкциите срещу Русия и премахването на охраната на Делян Пеевски. Социологът обаче отбеляза, че тези позиции не са били подкрепени с конкретни планове за управление. Според него изборните резултати са поднесли изненада за всички участници, включително и за държавния глава, който вероятно не е очаквал да носи самостоятелна отговорност в този мащаб.

Общественото напрежение около формирането на новата власт нараства, като очакванията на гражданите са нетърпеливи, смята Асланов. Въпреки неяснотата около бъдещия кабинет, той даде висока оценка на служебното правителство, като заяви, че екипът се е справил блестящо с основната си задача – организацията на изборния процес.