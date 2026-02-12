Юбилейна монета от 2 евро, която все още е законно платежно средство, се продава за 5000 евро

© В интернет групите на колекционерите напоследък се разгаря истинска треска около монетите от 2 евро. Все повече хора публикуват снимки на необичайни монети, получени като ресто в магазина, и с надежда питат дали не са попаднали на рядка находка. Очакванията често са за сериозна печалба, но реалността в повечето случаи се оказва далеч по-прозаична, пише вестник "Телеграф".



Според нумизмати огромната част от възпоменателните монети от 2 евро са масови емисии и стойността им не надвишава номинала. Те са законно платежно средство в цялата еврозона и обикновено се пускат директно в обращение, което означава, че милиони бройки достигат до портфейлите на гражданите. Затова публикациите в социалните мрежи, в които притежатели на подобни монети се надяват да са открили съкровище, често предизвикват иронични реакции.



Специалистите изчисляват, че в приблизително девет процента от случаите дадена монета може да има известна допълнителна стойност, обикновено в рамките на десетина до двайсет евро. Едва в около един процент от случаите става дума за наистина ценен екземпляр.



Безспорният връх в света на двуевровите монети е емисията на Монако от 2007 година с лика на принцеса Грейс Кели. Тиражът ѝ е едва 20 хиляди броя, което я прави изключително рядка и силно желана от колекционерите. Днес тази монета с търгува за суми между 4000 и 5000 евро. На теория тя може да бъде използвана като обикновено платежно средство, но подобна постъпка би означавала загуба на хиляди евро. Вероятността подобен екземпляр да попадне случайно в обращение е практически нулева, тъй като почти целият тираж е изкупен още при емитирането му.



Особен интерес предизвикват монетите от Монако, Ватикана, Сан Марино и Андора. Макар тези държави да не са част от еврозоната, те използват еврото и имат право да емитират собствени монети. Тиражите им обикновено са ограничени и често не достигат до масово обращение, а се насочват директно към колекционери. Това обяснява защо някои емисии от тези микродържави се търгуват за десетки или дори стотици евро, особено когато са запазени в отлично състояние.



Има и по-масови възпоменателни монети, които все пак представляват интерес за пазара, но основният фактор за стойността им остава състоянието. Нециркулираните екземпляри се оценяват значително по-високо, докато всяка драскотина или следа от употреба намалява цената. Понякога именно производствен дефект може да превърне иначе обикновена монета в ценна рядкост. Такъв е случаят с литовска емисия от 2021 година, при която поради грешка на ръба е поставен латвийски надпис. В обращение попадат ограничен брой дефектни бройки, което рязко повишава пазарната им стойност.



На този фон и България се готви да се включи с първите си възпоменателни монети от 2 евро през следващите години. Планирани са емисии, посветени на българската азбука, българската роза и 150-годишнината от Освобождението. Дали те ще се превърнат в ценени колекционерски обекти, ще зависи от тиража, търсенето и състоянието на конкретните екземпляри.



Макар историите за случайно открити съкровища да звучат примамливо, експертите съветват към умерени очаквания. В повечето случаи двуевровата монета в портфейла струва точно две евро. Но внимателният поглед върху рестото никога не е излишен, защото макар и рядко, понякога късметът все пак се усмихва.