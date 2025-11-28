ИЗПРАТИ НОВИНА
Wizz Air предупреди за проблеми с някои от полетите през уикенда
Автор: Десислава Томева 21:36 / 28.11.2025
©
Wizz Air потвърждава, че част от нейните самолети са сред над 6500-те самолета от семейството Airbus A320 по света, които изискват софтуерна актуализация, както беше установено наскоро от производителя. Wizz Air вече незабавно е насрочила необходимото техническо обслужване, за да осигури пълно съответствие с установената мярка за ограничаване на риска.

В резултат на това, някои полети на авиокомпанията през уикенда могат да бъдат засегнати, съобщиха от авиокомпанията. Пътниците, които са резервирали билетите си директно през уебсайта на Wizz Air или чрез мобилното приложение на авиокомпанията, ще бъдат уведомени за всякакви промени в разписанието.

Безопасността на нашите клиенти, екипаж и самолети винаги е нашият най-голям приоритет и водещ принцип. Извиняваме се за всяко неудобство, причинено от обстоятелства извън нашия пряк контрол.







