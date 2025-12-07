Възстановиха движението през прохода Троян-Кърнаре

© АПИ Възстановено е движението по път II-35 Троян – Кърнаре при км 117, след като по-рано днес беше затворен поради свличане на голямо количество земна и скална маса на няколко километра след Кърнаре, в посока върха.



Цял ден машини разчистваха терена.