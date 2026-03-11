ЗАРЕЖДАНЕ...
Възможно е цената на шофьорските курсове да стигне 1000 евро
Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите беше категоричен пред NOVA, че новите административни изисквания сами по себе си не са причина за по-висока цена. "Единствената причина, която би могла да бъде за известно поскъпване, това е, ако продължава да се качва цената на горивата. Нищо друго няма като повод за допълнително поскъпване на курса", заяви той. По думите му горивото е един от основните разходи в обучението по управление.
Относно въвеждането на задължително нощно каране, Георгиев разкри, че това не е новост в програмата. "Винаги управлението в тъмната част на денонощието – така нареченото нощно кормуване – е било задължително упражнение в учебната програма", посочи експертът. Според него фактът, че една "огромна част" от обучителите не са го изпълнявали, се дължи единствено на "липсата на какъвто и да е контрол от страна на Автомобилна администрация".
Красимир Георгиев изрази сериозно съмнение, че новите електронни приложения и GPS контрол ще решат проблема, ако данните продължат да се нанасят ръчно: "Ако аз го отбележа в електронното приложение ръчно, това означава, че пак няма да се кара нощем".
Красимир Георгиев отправи остри критики към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", посочвайки "крещяща липса на компетентност и най-вече на желание за промени". Той подчерта, че за истинска реформа е необходима система за "чекиране" на самите курсисти при идване и тръгване от теория, за да се гарантира, че те реално присъстват в кабинета.
