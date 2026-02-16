Въвеждат задължителен дигитален паспорт за всяка дреха и забрана за унищожаване на непродадени стоки

© Европейският съюз готви сериозни промени за текстилния бранш. Нов регламент въвежда задължителен дигитален паспорт за всяка дреха, обувка или аксесоар, както и забрана за изхвърляне или унищожаване на непродадени стоки.



От лятото на 2027 г. всеки артикул ще носи QR код, който позволява на купувача да види от какви материали е направен, какви химикали са използвани при производството му и как трябва да се пере и поддържа. Идеята е да се стимулират производителите да използват качествени и устойчиви материали, които могат да се рециклират лесно.



Освен това компаниите вече няма да могат да изхвърлят непродадени дрехи - практика, която досега водеше до огромни загуби и текстилни отпадъци. Според данни на Европейската комисия всяка година между 4 и 9% от непродадените дрехи в Европа се унищожават. Само във Франция това е текстил на стойност над 600 милиона евро.



С цифровия паспорт и забраната за унищожаване ЕС цели да направи модната индустрия по-прозрачна, устойчива и отговорна към околната среда - тъпка, която може да промени начина, по който купуваме и използваме дрехите си.