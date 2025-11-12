Въвеждат нови правила за автомобилните светлини

© Европейският съюз предприема решителни мерки за повишаване на пътната безопасност, като променя правилата за използване на светлините на автомобилите. Според новите изисквания, задните габаритни светлини ще трябва да се активират автоматично заедно с дневните предни светлини (DRL). Мярката ще стане задължителна за всички нови автомобили, продавани в страните от ЕС от 2027 година, съобщава специализираното издание Automedia.bg.



Досега автомобилите можеха да се движат през деня само с включени предни дневни светлини — решение, въведено с цел икономия на енергия и гориво, особено с навлизането на LED технологията. Практиката обаче разкри сериозен пропуск в безопасността: появата на така наречените "автомобили призраци“ — коли, които се виждат отпред, но остават напълно незабележими отзад, тъй като задните им светлини не светят в режим DRL.



Много водачи разчитат изцяло на автоматичните системи за осветление и постоянно осветените дигитални табла, без да включват ръчно късите светлини при здрач, дъжд или в тунели. Това често води до опасни ситуации, при които автомобилът е невидим за движещите се зад него превозни средства.



От 22 септември 2024 г. всички нови модели автомобили, които получават типово одобрение в ЕС, трябва да имат фабрично активирани задни габаритни светлини заедно с дневните предни.



А от 2027 г. изискването ще важи за всички нови автомобили, предлагани в продажба в ЕС, независимо кога моделът е получил одобрение.



С тази промяна Европейският съюз цели да намали риска от пътни инциденти, особено при слаба осветеност, и да сложи край на движението "на тъмно", което се превърна в често срещано и потенциално опасно явление.