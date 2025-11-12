ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:11Коментари (1)1069
©
Европейският съюз предприема решителни мерки за повишаване на пътната безопасност, като променя правилата за използване на светлините на автомобилите. Според новите изисквания, задните габаритни светлини ще трябва да се активират автоматично заедно с дневните предни светлини (DRL). Мярката ще стане задължителна за всички нови автомобили, продавани в страните от ЕС от 2027 година, съобщава специализираното издание Automedia.bg.

Досега автомобилите можеха да се движат през деня само с включени предни дневни светлини — решение, въведено с цел икономия на енергия и гориво, особено с навлизането на LED технологията. Практиката обаче разкри сериозен пропуск в безопасността: появата на така наречените "автомобили призраци“ — коли, които се виждат отпред, но остават напълно незабележими отзад, тъй като задните им светлини не светят в режим DRL.

Много водачи разчитат изцяло на автоматичните системи за осветление и постоянно осветените дигитални табла, без да включват ръчно късите светлини при здрач, дъжд или в тунели. Това често води до опасни ситуации, при които автомобилът е невидим за движещите се зад него превозни средства.

От 22 септември 2024 г. всички нови модели автомобили, които получават типово одобрение в ЕС, трябва да имат фабрично активирани задни габаритни светлини заедно с дневните предни.

А от 2027 г. изискването ще важи за всички нови автомобили, предлагани в продажба в ЕС, независимо кога моделът е получил одобрение.

С тази промяна Европейският съюз цели да намали риска от пътни инциденти, особено при слаба осветеност, и да сложи край на движението "на тъмно", което се превърна в често срещано и потенциално опасно явление.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Експерт за шофьора, заснел автомобилите на НСО край Пловдив: Имал...
10:46 / 12.11.2025
Караджов от Пловдив: През януари ще обявим втората процедура за е...
09:37 / 12.11.2025
Кукушева: Себестойността на хляба започва да става различна
09:35 / 12.11.2025
Виктор Николаев за случката край Пловдив: Има ли правила, които к...
09:30 / 12.11.2025
Хиляди българки са в "публичния дом на Европа", обсъждат забрана ...
09:20 / 12.11.2025
Бойко Борисов: Делян Пеевски няма да вземе рафинерията "Лукойл"!
09:21 / 12.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
19:24 / 10.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
17:01 / 10.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Автомобили със сини буркани мутреят на пътя
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Проблеми за шофьори и пешеходци по "Пещерско шосе"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: