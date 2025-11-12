ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Досега автомобилите можеха да се движат през деня само с включени предни дневни светлини — решение, въведено с цел икономия на енергия и гориво, особено с навлизането на LED технологията. Практиката обаче разкри сериозен пропуск в безопасността: появата на така наречените "автомобили призраци“ — коли, които се виждат отпред, но остават напълно незабележими отзад, тъй като задните им светлини не светят в режим DRL.
Много водачи разчитат изцяло на автоматичните системи за осветление и постоянно осветените дигитални табла, без да включват ръчно късите светлини при здрач, дъжд или в тунели. Това често води до опасни ситуации, при които автомобилът е невидим за движещите се зад него превозни средства.
От 22 септември 2024 г. всички нови модели автомобили, които получават типово одобрение в ЕС, трябва да имат фабрично активирани задни габаритни светлини заедно с дневните предни.
А от 2027 г. изискването ще важи за всички нови автомобили, предлагани в продажба в ЕС, независимо кога моделът е получил одобрение.
С тази промяна Европейският съюз цели да намали риска от пътни инциденти, особено при слаба осветеност, и да сложи край на движението "на тъмно", което се превърна в често срещано и потенциално опасно явление.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 50 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Експерт за шофьора, заснел автомобилите на НСО край Пловдив: Имал...
10:46 / 12.11.2025
Караджов от Пловдив: През януари ще обявим втората процедура за е...
09:37 / 12.11.2025
Кукушева: Себестойността на хляба започва да става различна
09:35 / 12.11.2025
Виктор Николаев за случката край Пловдив: Има ли правила, които к...
09:30 / 12.11.2025
Хиляди българки са в "публичния дом на Европа", обсъждат забрана ...
09:20 / 12.11.2025
Бойко Борисов: Делян Пеевски няма да вземе рафинерията "Лукойл"!
09:21 / 12.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
17:01 / 10.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS