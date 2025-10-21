ЗАРЕЖДАНЕ...
Въвеждат единна дигитална шофьорска книжка, която ще замени традиционните хартиени и пластмасови варианти
Очаква се Европейският парламент да гласува актуализацията на правилата за шофьорските книжки във вторник. Целта на промените е да се улеснят гражданите и да се повиши безопасността по пътищата, като същевременно се гарантира, че водачи, лишени от права в една държава, няма да могат да шофират в друга.
Европейската шофьорска книжка ще бъде унифициран документ, който ще улесни както шофьорите, така и правоприлагащите органи. С нея ще бъде възможно незабавно подновяване на изтекло разрешително без излишна бюрокрация.
Ако книжката бъде отнета в една държава, това ще важи автоматично за целия ЕС, което ще прекрати практиката нарушителите да продължават да шофират в други страни. Освен това гражданите, които се преместват да живеят в друга държава от съюза, няма да бъдат задължени да издават ново местно разрешително.
Новата европейска книжка ще позволи на водачите с категория "B“ да управляват и мотоциклети до 125 куб. см в целия ЕС.
Белгийският министър на мобилността Жан-Люк Крюке предложи дигиталната книжка да бъде интегрирана със системи за безопасност в автомобилите. Идеята е, ако книжката бъде временно отнета или анулирана, превозното средство да не може да стартира.
Експертите обаче посочват, че подобно решение би изисквало всички автомобили да бъдат оборудвани с електронни блокировки и постоянна интернет връзка, което прави реализацията му в близките години трудна.
Въпреки това, въвеждането на дигиталната шофьорска книжка се разглежда като една от ключовите стъпки към единен цифров транспортен пазар в Европа.
