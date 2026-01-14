ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Въвеждат "бърза писта" за жалбите, свързани с еврото и цените
Поводът за срещата са зачестилите сигнали до омбудсмана за поскъпване на храни, стоки и услуги, както и общественото недоволство от неясни търговски практики, липса на прозрачност в ценообразуването, както и опасенията на гражданите, че преходът към еврото се използва за изкуствено завишаване ва цените.
"Въвеждането на еврото не може да бъде извинение за ценови натиск върху, хората. Нашата цел е сигналите да се обработват бързо, прозрачно и с реален резултат“, каза омбудсманът.
"КЗП реагира и ще реагира на всеки сигнал с проверки и всички последващи действия в рамките на закона срещу нарушителите, така че правата на гражданите да бъдат защитени“, увери председателят на КЗП Колячев.
В рамките на договорената "бърза писта“ омбудсманът ще изпраща както и досега към КЗП жалбите, които изискват регулаторна проверка, но Комисията ще ги разглежда с приоритетен срок и последващо информиране за резултатите. Механизмът ще се прилага и по отношение на доставчиците на бързи кредити, доставчиците на обществени услуги, мобилните оператори, търговците на храни и други продукти и стоки, свързани с ежедневните разходи на гражданите.
Първата конкретна проверка по темата ще бъде направена от КЗП в детската млечна кухня във Видин. По случая Велислава Делчева сезира и кмета на общината Цветан Ценков с препоръка за проверка и предприемане на необходимите мерки.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Маринов: Радев се оказа единствената сериозна алтернатива н...
22:56 / 13.01.2026
Хората с право се наредиха на опашки пред чейндж бюрата, банките ...
22:02 / 13.01.2026
Банкер: Не мога да си обясня бързането на хората да сменят парите...
21:38 / 13.01.2026
Явор Колев: Най-често измами с фалшиво евро се случват в малки тъ...
21:34 / 13.01.2026
Кирил Петков: Как работеха измамите с хартиените бюлетини?
22:07 / 13.01.2026
Експерт: Двуцифрените темпове на растеж на заплатите остават в ми...
20:22 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Още сняг и много студ след часове
13:43 / 12.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS