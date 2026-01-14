ИЗПРАТИ НОВИНА
Въвеждат "бърза писта" за жалбите, свързани с еврото и цените
Автор: Десислава Томева 08:04
©
Омбудсманът Велислава Делчева и временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев се договориха за въвеждането на "бърза писта“ за жалбите, които постъпват при обществения защитник и са свързани с нарушени потребителски права и необосновано увеличение на цените след въвеждане на еврото.

Поводът за срещата са зачестилите сигнали до омбудсмана за поскъпване на храни, стоки и услуги, както и общественото недоволство от неясни търговски практики, липса на прозрачност в ценообразуването, както и опасенията на гражданите, че преходът към еврото се използва за изкуствено завишаване ва цените.

"Въвеждането на еврото не може да бъде извинение за ценови натиск върху, хората. Нашата цел е сигналите да се обработват бързо, прозрачно и с реален резултат“, каза омбудсманът.

"КЗП реагира и ще реагира на всеки сигнал с проверки и всички последващи действия в рамките на закона срещу нарушителите, така че правата на гражданите да бъдат защитени“, увери председателят на КЗП Колячев.

В рамките на договорената "бърза писта“ омбудсманът ще изпраща както и досега към КЗП жалбите, които изискват регулаторна проверка, но Комисията ще ги разглежда с приоритетен срок и последващо информиране за резултатите. Механизмът ще се прилага и по отношение на доставчиците на бързи кредити, доставчиците на обществени услуги, мобилните оператори, търговците на храни и други продукти и стоки, свързани с ежедневните разходи на гражданите.

Първата конкретна проверка по темата ще бъде направена от КЗП в детската млечна кухня във Видин. По случая Велислава Делчева сезира и кмета на общината Цветан Ценков с препоръка за проверка и предприемане на необходимите мерки.


