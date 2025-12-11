ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Въведоха постоянна забрана за улов на есетрови риби в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:33Коментари (0)130
©
Министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите обявиха въвеждането на постоянна забрана за улов на всички видове есетрови риби в българската акватория на река Дунав и Черно море. Това важно решение цели да спаси от изчезване критично застрашените риби и да допринесе за възстановяването на биологичното разнообразие в региона. 

Есетровите риби са забранени за улавяне в България от 2011 г. насам, като всички заповеди досега са били временни, подновявани  всяка година или веднъж на 5 години. С тази нова заповед България се присъединява към останалите дунавски и черноморски държави, в които вече са в сила постоянни забрани за улов на есетрови риби. Това гарантира справедливото споделяне на ограниченията за ползване на общи ресурси между съседните държави. 

Есетровите риби са сред най-застрашените видове в световен мащаб поради загуба на естествени местообитания, нарушаване на миграционния път, бракониерство и незаконна търговия с черен хайвер. Те са обект на защита по редица международни конвенции и европейски актове. 

Международният съюз за защита на природата (IUCN) класифицира през 2010 г. всички видове дунавски есетри като "критично застрашени", с изключение на чигата, която е обявена за застрашен вид.  Два вида вече са изчезнали от река Дунав и България - немската есетра и шипът. 

Дългогодишните проучвания на WWF България показват, че през последните години естественото размножаване на есетровите риби в българо-румънския сектор на река Дунав е изключително ограничено, не се случва всяка година и категорично не е достатъчно за поддържането на стабилни естествени популации. Особено притеснителни са данните за два от видовете - в рамките на 11-годишен период на изследвания са установени само един див млад екземпляр руска есетра и само 7 малки моруни, излюпени през пролетта в българския участък на река Дунав. 

Въпреки съществуващите забрани, незаконният улов на есетри продължава да оказва сериозен натиск върху популациите. За периода януари 2016 г. – декември 2023 г. в България са регистрирани общо 144 случая на незаконна дейност, свързана с бракониерство и търговия със защитени видове есетрови риби. Конфискациите на незаконни риболовни уреди (кърмаци) съвпадат с пролетната и есенната миграция на есетровите риби. 

Предложението за постоянна забрана е в съответствие с Общоевропейския план за действие за есетровите риби (2019–2029 г.) и Националната пътна карта за изпълнение на Плана за действие на ЕС за опазване и възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и издръжливо на сътресения рибарство. 

Постоянната забрана ще остане в сила до постигането на устойчив благоприятен природозащитен статус на есетровите видове във всички държави, споделящи популациите им. Спасяването на есетрите изисква спешни действия и ще допринесе значително за възстановяването на биоразнообразието в Европа.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Румен Радев: Моят избор е ясен
22:46 / 10.12.2025
Протести в цялата страна и чужбина 
22:27 / 10.12.2025
Асен Василев към Борисов, Пеевски, Слави и Зафиров: Идете си с ми...
21:52 / 10.12.2025
Българите зад граница: Стотици души скандират "Оставка" в центъра...
21:52 / 10.12.2025
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да...
20:21 / 10.12.2025
Протести срещу властта: Хиляди недоволни се събраха в центъра на ...
20:21 / 10.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
21:47 / 09.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
20:39 / 09.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: