Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите

© Булфото "Има уплашени хора, които ме атакуват - не искат да науча истината по случая. Проведох разговорите с екипите, които разследват, уверих, че няма да има уволнения, нито премествания. Няма да се меся в работата им. Не аз, а други, още преди да бъде разкрито второто убийство и може би самоубийство, избързаха да кажат тяхната версия. Настоях за обективно разследване по двете досъдебни производства", заяви служебният вътрешен министър Емил Дечев по време на изслушването си в НС.



След него на парламентарната трибуна излезе главният секретар на МВР Мирослав Рашков.



"Отхвърлям всички мотиви, с които бе поискано отстраняването ми. Притеснявам се за развитието на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективната истина", заяви Рашков.