ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
След него на парламентарната трибуна излезе главният секретар на МВР Мирослав Рашков.
"Отхвърлям всички мотиви, с които бе поискано отстраняването ми. Притеснявам се за развитието на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективната истина", заяви Рашков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 279
|предишна страница [ 1/47 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Крум Зарков изключи осемте депутати от листите на БСП
13:08 / 25.02.2026
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да ре...
12:32 / 25.02.2026
Прокуратурата: Не е упражнен натиск върху вътрешния министър
12:35 / 25.02.2026
Кеворкян: Възторжените й поздрави към Юксел Кадриев поне засега з...
12:29 / 25.02.2026
Депутатите преодоляха ветото на президента
12:35 / 25.02.2026
Руски граждани продължават да разпродават имотите си в България
12:22 / 25.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS