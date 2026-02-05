ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то от хижа "Петрохан"
Припомняме, че тримата убити край Петрохан са били членове на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".
Ще бъде изследвана и анализирана работата на съответните компетентни структури на МВР във връзка с тези твърдения.
Обхватът на проверката е 2022 година до момента. Тя ще бъде извършена от Дирекция "Инспекторат“ в ГД "Национална полиция“, ГДБОП, ГД "Гранична полиция“, СДВР, всички областни дирекции на МВР в страната, дирекция "Миграция“ и в други структури на министерството при необходимост.
