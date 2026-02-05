Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то от хижа "Петрохан"

© Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов е разпоредена проверка на изнесените в средствата за масова информация и в интернет твърдения за получени сигнали, свързани с дейността на сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии“. Това съобщиха от МВР.



Припомняме, че тримата убити край Петрохан са били членове на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".



Ще бъде изследвана и анализирана работата на съответните компетентни структури на МВР във връзка с тези твърдения.



Обхватът на проверката е 2022 година до момента. Тя ще бъде извършена от Дирекция "Инспекторат“ в ГД "Национална полиция“, ГДБОП, ГД "Гранична полиция“, СДВР, всички областни дирекции на МВР в страната, дирекция "Миграция“ и в други структури на министерството при необходимост.