Външно министерство: Българската писменост е всеки ден в портфейлите на над 300 млн. европейци
Автор: Теодора Патронова 13:53Коментари (0)224
© Facebook
От 1 януари 2026 г. България прави още една решителна крачка в европейската си интеграция – въвеждаме еврото като национална валута. Това не е само икономическа и финансова промяна, а силен символен момент. Това написаха във Facebook Министерството на външните работи. 

"По настояване на България кирилицата е част от европейската валута – върху евробанкнотите думата "ЕВРО“ е изписана и на кирилица, редом с латиницата и гръцката азбука. Така българската писменост, една от трите официални азбуки в Европейския съюз, е видима всеки ден в портфейлите на над 300 милиона европейци", съобщават от Министерството.

От Външно министерство уточняват, че с въвеждането на еврото България:

– затвърждава мястото си в сърцето на ЕС

– улеснява пътуванията, бизнеса и инвестициите

– допринася за стабилността и доверието в общата европейска икономика

Еврото вече носи и българския знак – кирилицата.

Европа говори, пише и плаща на български.


