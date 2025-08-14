ИЗПРАТИ НОВИНА
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:22
©
Търговията на сребро от няколко години е в сериозен дисбаланс, който ще продължи. Нужен е по-добър добив, но за момента няма индикации за това. Основните мини, които добиват сребро, го добиват като субпродукт на мед и цинк. Най-големият производител на Сребро – Мексико – намали добива си с 30% през последните години. Това каза Макс Баклаян, изпълнителен директор на Tavex,  пред Bloomberg TV Bulgaria.

Дефицитът на сребро за 2023 г. и 2024 г. нараства. Среброто е индустриален метал – около 65% от търсенето е за сферата на производството. Това се дължи в голяма степен на изграждането на фотоволтаици.

Среброто е втората най-търгувана стока в световен мащаб. Много малки инвеститори търсят сребро – съотношението със златото е 87:1.

"Цената на среброто има потенциал да се покачи шест пъти, ако приемем, че текущата цена на златото се запази“, коментира гостът.

Според събеседника среброто ще се затвърди като актив убежище. Пазарната капитализация на цялата сребърна индустрия е 25 милиарда долара. Само една компания от S&P 500 е около 100 пъти по-голяма от цялата сребърна индустрия. Среброто обаче се използва при фотоволтаици, батерии и чипове като проводник. Без него тези индустрии не могат да съществуват.

Митата на САЩ не могат да повлияят на търсенето на злато и сребро. Пазарът на инвестиционно злато е толкова голям, че това не може да спре централните банки да купуват злато. Дългосрочно цената на златото има огромен потенциал пред себе си.

"Инвеститорите в злато и сребро не трябва да гледат какво се случва краткосрочно с цената. Хоризонтът трябва да е между 3 и 5 години“, обясни Баклаян.







