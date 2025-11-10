ИЗПРАТИ НОВИНА
Все повече зачестяват травмите след инциденти в домашни условия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:31
©
Битовият травматизъм през есенно-зимния период се увеличава, отчитат водещи специалисти от Българското дружество по хирургия на ръката.

Все повече пациенти се обръщат към отделенията за хирургия на ръка след рязане на дърва за огрев или след инциденти при подготовката на зимнина. А само след около месец специалистите очакват и първите пациенти, пострадали при неправилно боравене с пиротехника.

Запазва се и друга тенденция - т.нар. "опасно селфи". През последните три месеца в най-голямата спешна болница у нас "Пирогов" са спасили живота на четирима младежи, решили да се качат на вагон или на далекопровод, за да си направят снимка или да запечатат красив пейзаж. Затова хирурзите отново напомнят на подрастващите да обмислят риска.

Проф. д-р Маргарита Кътева, председател на Българското дружество по хирургия на ръка, е категорична - докато в чужбина пациентите изключително рядко стигат до болница след инциденти в домашни условия, то у нас кривата върви в обратна посока. Професорът призовава българите да се пазят повече.

В най-голямата спешна болница у нас, където посрещат най-тежките случаи, обръщат внимание на други битови инциденти, които зачестяват през този период. Д-р Мартин Мартинов, началник на Отделение по изгаряния и пластична хирургия - деца в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“, коментира пред NOVA, че става дума за специфичен тип изгаряне, което се случва при инхалация заради вирусно заболяване – а именно, гореща вода, поставена на котлона да ври.

"Не са малко случаите, в които този съд се разлива и се получават много сериозни изгаряния. Това не е чиста гореща вода, а с примеси, което прави пораженията още по-тежки", допълва лекарят.

При подобни изгаряния д-р Мартинов припомня т.нар. "златно правило“ – зоната на изгаряне да се постави под хладка течаща вода в продължение на 20 минути. "Реално може да се намали зоната на увреда и съответно раните, които са свързани с изгарянето", допълва лекарят.







