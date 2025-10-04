Вряла минерална вода от СПА хотел изгори майка и бебе

© Илюстративна снимка Вряла минерална вода е нанесла изгаряния на майка и на бебето ѝ в златоградското село Ерма река, след като маркуч от цистерна се е откъснал, съобщи кметът на селото Боряна Ликова, цитирана от БТА. Случаят е от началото на тази седмица.



Майката, която е родена в селото, но от дълги години живее в София, и бебето ѝ– момченце, на една година, са се разхождали по улицата. В това време шофьор към спа хотел в Златоград е пълнил цистерната с минерална вода. Маркучът се е отскубнал и врялата вода с температура над 88 градуса е нанесла изгаряния на майката и бебето.



По-тежко е пострадала жената, която е с изгаряния по тялото от първа, втора и трета степен. Сенникът на количката е предпазил бебето от сериозни изгаряния, обясни кметът.