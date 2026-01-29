ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Водещи юристи станаха жертва на измама
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:01Коментари (0)0
©
Редица адвокати, основно от София, са попаднали във фалшива онлайн платформа, в която личните им и служебни данни се използват без съгласието им, за да предлагат адвокатски консултации, коментира адвокат Мартин Костов.

"Поводът да се даде дума за това е една конкретна интернет платформа, в която има множество данни на различни адвокати. Има форма за въпроси и отговори, в която се прави внушението, че отговаря самият адвокат. Така се дискредитира юристът, който дава "правни съвети" без знанието си", уточни адвокат Костов в предаването "България сутрин".

Все още няма данни как е направена тази измамна схема, но според него е ползван изкуствен интелект или друга автоматична система.

"Можете да изберете адвокат, на когото да пишете съобщение в WhatsApp. Моето име е там. Дори има отговори на въпроси, които съм давал, като доста от тях не са в моята компетентност. Направих проверка и на други мои колеги в кантората, като те бяха дали  отговори на същите въпроси, тоест не са влезли в голяма дълбочина. Като мотиви мога да посоча монетизиране", каза още Мартин Костов, като допълни, че все още законодателството ни не позволява с разпореждане да бъде блокиран даден сайт за подобни нарушения и измами.

"По тази причина може да се измисли някакъв оперативен метод, който да води блокирането на тези сайтове. Бих посъветвал хората да използват тези платформи само с информативна цел - да видят кои са адвокатите и дали членуват в подобна платформа.

Когато човек има нужда от правна помощ, е най-добре лично да се свърже с адвоката и след това да му се довери. Хората да бъдат по-критични и да искат идентификация на адвоката", коментира гостът. Неговият съвет е да бъдат по-внимателни и взискателни, да не се доверяват на подобни сайтове, а да търсят връзка с адвокатите, които имат собствени страници за контакти с тях.

"Към нашата кантора много често се обръщат хора чрез изпращане на имейл от пощата. Когато обаче човек тръгне да си плаща, е редно да прояви по-голяма бдителност. В случая става думи за извършване на престъпление. По тази причина прокуратурата е съответният орган. Доколкото знам се извършва проверка. Прокуратурата може да се самосезира, тъй като има вече достатъчно данни", обясни адвокатът.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Стъклото на колата на Костадин Костадинов се пръсна на паркинга п...
12:36 / 29.01.2026
Веселина Седларска към Бойко Василев: Питайте Радев "Чий е Крим?"...
12:00 / 29.01.2026
Минимум 1438 евро нето са нужни месечно на 3-членно семейство, за...
13:52 / 29.01.2026
Мъжът на Лена Бориславова: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което...
11:08 / 29.01.2026
50 хиляди са гледали видеото, показващо гола клиентка по време на...
10:57 / 29.01.2026
Кои са Carlyle, които се очаква да станат новите собственици на р...
11:06 / 29.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Събраха се
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
11:35 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Президентска партия
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: