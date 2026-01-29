ЗАРЕЖДАНЕ...
|Водещи юристи станаха жертва на измама
"Поводът да се даде дума за това е една конкретна интернет платформа, в която има множество данни на различни адвокати. Има форма за въпроси и отговори, в която се прави внушението, че отговаря самият адвокат. Така се дискредитира юристът, който дава "правни съвети" без знанието си", уточни адвокат Костов в предаването "България сутрин".
Все още няма данни как е направена тази измамна схема, но според него е ползван изкуствен интелект или друга автоматична система.
"Можете да изберете адвокат, на когото да пишете съобщение в WhatsApp. Моето име е там. Дори има отговори на въпроси, които съм давал, като доста от тях не са в моята компетентност. Направих проверка и на други мои колеги в кантората, като те бяха дали отговори на същите въпроси, тоест не са влезли в голяма дълбочина. Като мотиви мога да посоча монетизиране", каза още Мартин Костов, като допълни, че все още законодателството ни не позволява с разпореждане да бъде блокиран даден сайт за подобни нарушения и измами.
"По тази причина може да се измисли някакъв оперативен метод, който да води блокирането на тези сайтове. Бих посъветвал хората да използват тези платформи само с информативна цел - да видят кои са адвокатите и дали членуват в подобна платформа.
Когато човек има нужда от правна помощ, е най-добре лично да се свърже с адвоката и след това да му се довери. Хората да бъдат по-критични и да искат идентификация на адвоката", коментира гостът. Неговият съвет е да бъдат по-внимателни и взискателни, да не се доверяват на подобни сайтове, а да търсят връзка с адвокатите, които имат собствени страници за контакти с тях.
"Към нашата кантора много често се обръщат хора чрез изпращане на имейл от пощата. Когато обаче човек тръгне да си плаща, е редно да прояви по-голяма бдителност. В случая става думи за извършване на престъпление. По тази причина прокуратурата е съответният орган. Доколкото знам се извършва проверка. Прокуратурата може да се самосезира, тъй като има вече достатъчно данни", обясни адвокатът.
